Cezayir'de orman yangını ve çocuk kaçırma suçlarına idam cezası yürürlüğe girdi

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Cezayir'de Ceza Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda, orman yangınları ve çocuk kaçırma vakalarıyla bağlantılı suçlara verilen idam cezası resmi olarak yürürlüğe girdi.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, parlamento tarafından geçen hafta kabul edilen Ceza Kanunu değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yasaya göre, ormanlık alanlarda, çalılıklarda, ekili veya ekili olmayan arazilerde, orman içindeki ağaç veya ahşap malzemelerde kasten yangın çıkaran kişilere idam cezası uygulanacak.

Bu ceza, bir yabancı devlet veya tarafın talimatıyla kamu veya özel mülkleri kasten yakma, vatana ihanet ve organize suç örgütleriyle işbirliği kapsamındaki eylemleri de içeriyor.

Ayrıca kamu güvenliğini, ulusal birliği, kurumların istikrarını veya ülke ekonomisini hedef alan, çevreye, ekolojik dengeye, orman, bitki ve hayvan varlığına zarar veren suçlar ile bir veya birden fazla kişinin ölümüne yol açan kasten yangın çıkarma eylemleri de idam kapsamına alındı.

Sosyal medya, iletişim teknolojileri ve medya da dahil olmak üzere her türlü araçla bu fiilleri işlemeye azmettiren, teşvik eden, finanse eden, planlayan, yardım eden veya kolaylaştıranlar da aynı cezaya çarptırılacak.

Çocuk kaçırma vakalarına ilişkin düzenleme kapsamında ise her ne yöntemle olursa olsun bir çocuğu kaçıran, çocuğa işkence eden, cinsel saldırıda bulunan veya eziyet eden kişilere yürürlükteki diğer mevzuatlardan bağımsız olarak idam cezası verilecek.

Yeni yasa ile bu suçlardan mahkum edilen kişilerin, Ceza Kanunu'nda yer alan takdiri indirim nedenlerinden faydalanması da engellendi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, özellikle ülkenin doğu vilayetlerinde büyük can ve mal kaybına yol açan orman yangınlarının ardından bu suçlar için idam cezasının yeniden uygulamaya konulması talimatını vermişti.

Kaynak: AA