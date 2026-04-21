ABD Başkanı Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da idam cezası bekleyen 8 kadının serbest bırakılmasını istedi ve bunun müzakereler için iyi bir başlangıç olacağını belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'da "idam cezasıyla karşı karşıya olduğu" iddia edilen 8 kadının serbest bırakılmasını istedi ve bunun müzakereler için "iyi bir başlangıç" olacağını belirtti.

Abd Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da idam edilmeyi beklediği iddia edilen bazı kişilere ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, paylaşımında, İran'ın 8 kadını idam etmeye hazırlandığını iddia eden bir paylaşımı alıntılayarak, "Bu kadınlar serbest bırakılırsa çok memnun olurum. Lütfen onlara zarar vermeyin. Bu, müzakerelerimiz için harika bir başlangıç olur." ifadelerini kullandı.

Abd Başkanı'nın, İsrail destekçisi "Eyal Yakoby" adlı bir sosyal medya kullanıcısının ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı ve 8 kadının görselinin bulunduğu paylaşımda yer alan iddianın doğruluğuna ilişkin herhangi bir bilgi ve İran tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
