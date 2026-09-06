Sarah Khalifa kimdir, neden idam cezası aldı? Sarah Khalifa kaç yaşında, nereli?

Mısır’da televizyon sunucusu ve medya kişiliği Sarah Khalifa, uyuşturucu suçlarıyla ilgili davada 11 kişiyle birlikte idam cezasına çarptırıldı. Khalifa, hakkındaki suçlamaları reddederken avukatı karara itiraz edeceklerini açıkladı. Peki, Sarah Khalifa kimdir, neden idam cezası aldı, kaç yaşında ve nereli?

SARAH KHALIFA KİMDİR?

Sarah Khalifa, Mısır doğumlu, Orta Doğu medya dünyasında ve Mısır televizyonlarında tanınan bir medya kişiliği, iş kadını ve televizyon sunucusudur. 39 yaşındaki Khalifa, özellikle suç ve adalet konularını ele alan “Mission Impossible (Görevimiz Tehlike)” adlı televizyon programıyla tanınıyordu.

Medya faaliyetlerinin yanı sıra girişimci kimliğiyle de öne çıkan Sarah Khalifa'nın bir estetik cerrahi kliniği ile etkinlik ve parti organizasyonları gerçekleştiren bir yapım şirketinin sahibi olduğu belirtildi.

Sosyal medya platformlarında yüksek takipçi sayısına ulaşan Khalifa, şık yaşam tarzı ve ticari projeleriyle geniş kitlelerin dikkatini çekiyordu. Ancak kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde adı, Mısır'da yürütülen büyük bir adli soruşturmaya karıştı.

SARAH KHALIFA NEDEN İDAM CEZASI ALDI?

Sarah Khalifa, Mısır'da uyuşturucu suçlarıyla ilgili davada 11 kişiyle birlikte idam cezasına çarptırıldı.

Devlete ait Al-Ahram gazetesinin aktardığına göre sanıklar, uyuşturucu üretiminde kullanılan hammaddeleri ülkeye getirerek bunları satış amacıyla işleyen bir suç örgütünün parçası olmakla suçlandı. Sanıklara ayrıca yasa dışı silah ve mühimmat bulundurma suçlamaları da yöneltildi.

Yargılama sırasında yetkililerin 750 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ile uyuşturucu üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen hammaddelere el koyduğu belirtildi. Savcılığa 20 tanığın ifade verdiği, konuşmalar ve video kayıtlarından oluşan elektronik delillerin de dosyaya sunulduğu aktarıldı.

Ancak Sarah Khalifa, hakkındaki suçlamaları reddetti. Akhbar al-Youm gazetesine göre Khalifa, geçen yıl eylül ayında mahkemede yaptığı savunmada uyuşturucu maddeleri ancak narkotik biriminin ofisinde kendisiyle birlikte fotoğraf çekildiğinde gördüğünü söyledi.

Davada dokuz sanık müebbet hapis cezasına çarptırılırken, yedi kişi beraat etti.

Mahkemenin idam kararı ilk olarak geçen ay açıklanmıştı. Mısır hukukunda idam cezalarının kesinleşmesi için gerekli olan Büyük Müftü'nün dini görüşünün alınmasının ardından karar bu ay resmen onaylandı. Sarah Khalifa'nın avukatı ise karara itiraz edeceklerini açıkladı.

SARAH KHALIFA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sarah Khalifa 39 yaşında ve Mısır doğumludur. Mısır televizyonlarında sunuculuk yapan Khalifa, medya kariyerinin yanı sıra iş kadını ve girişimci kimliğiyle de tanınıyordu.

Khalifa'nın adı uyuşturucu davasıyla gündeme gelmesinin ardından Mısır'da ve Arap dünyasında geniş şekilde konuşulmaya başladı.