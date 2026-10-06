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Cezayir'de 9 uyuşturucu kaçakçısı yeni yasayla ilk kez idam cezasına çarptırıldı

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Cezayir'de mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan 9 kişiyi idam cezasına çarptırdı. Cezayir Adalet Bakanlığına göre bu, 1 Temmuz 2025 tarihli 25-03 sayılı yasa kapsamında verilen ilk idam cezaları; sanıklardan 3'ü mahkemede hazır bulundu, 6'sı gıyaben cezalandırıldı.

Cezayir'de mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan 9 kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Cezayir Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan 9 kişi hakkında karar çıktı.

Mahkeme, 9 sanığı uyuşturucu kaçakçılığından idama mahkum etti. Bu karar Cezayir'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla verilen ilk idam cezası oldu.

Açıklamada, 9 sanığa verilen cezanın, 1 Temmuz 2025 tarihli 25-03 sayılı yasa kapsamında verilen ilk idam cezaları olduğu belirtildi.

Sanıklardan 3'ü mahkemede hazır bulunurken diğer 6 sanık hakkında gıyaben idam cezası verildi.

Haklarında idam cezası verilen sanıklar, "ulusal güvenliği tehlikeye atmak, kamu düzeni ve güvenliğini bozmak amacıyla organize suç grubu kapsamında ağır uyuşturucu ve psikotrop maddeleri satış amacıyla ithal etmek, taşımak, yüklemek, depolamak ve bulundurmak"la suçlanıyor.

Sanıklara isnat edilen suçlar arasında kaçakçılık, kimlik sahteciliği, yasa dışı göç, düzensiz ikamet ve kara para aklama suçları da yer alıyor.

Cezayir'de 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe giren 25-03 sayılı yasa, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasa dışı kullanımı ve kaçakçılığına ilişkin cezaları ağırlaştırmıştı.

Yasa, eğitim, öğretim ve mesleki eğitim kurumlarının içinde veya yakınında belirli uyuşturucu suçlarının işlenmesi halinde idam cezasını öngörüyor.

İdam cezası, Cezayir'de mevzuatta bulunmasına rağmen infazlar 1993'ten bu yana gerçekleştirilmiyor.

Kaynak: AA
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