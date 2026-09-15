Bangladeş'te eski Başbakan Hasina'nın partisiyle bağlantılı 7 kişi hakkında idam kararı

Bangladeş'te, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in partisiyle bağlantılı 7 kişiye 2024'teki protestolar sırasında insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle idam cezası verildi.

Dhaka Tribune'un haberine göre mahkeme, 2024'teki protestolar sırasında insanlığa karşı suç işledikleri iddiasıyla açılan davada kararını açıkladı.

Mahkeme, eski Başbakan Hasina'nın partisi Avami Birliği Genel Sekreteri Obaidul Quader'in de aralarında bulunduğu parti bağlantılı 7 kişi hakkında idam kararı verdi.

Kararda, ayaklanma sırasında Avami Birliği ve bağlantılı örgütlerin silahlı kadrolarının, öğrencilere ve sivillere karşı sistematik saldırı, cinayet ve işkence eylemleri gerçekleştirdiği ifadeleri yer aldı. Sanıkların ise bu suçların işlenmesini yönlendirme ve kışkırtmada rol aldıkları ya da suçlardan haberdar oldukları belirtildi.

Haklarında idam kararı verilen kişilerin halihazırda ülke dışında olduğu ifade ediliyor.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA