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Lübnan Meclisi İdam Cezasını Kaldırdı

Lübnan Meclisi İdam Cezasını Kaldırdı
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Lübnan Meclisi, idam cezasının kaldırılmasını ve yerine müebbet hapis cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti. Adalet Bakanı Adil Nassar, bu kararı 'tarihi bir adım' olarak nitelendirerek, idamın kaldırılmasının suça karşı müsamaha anlamına gelmediğini vurguladı.

LÜBNAN Meclisi, ülkede idam cezasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Lübnan basını, Meclis'in idam cezasının kaldırılmasını ve yerine müebbet hapis cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını kabul ettiğini duyurdu. Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, yasanın Meclis'ten geçmesini 'tarihi bir adım' olarak değerlendirerek, idam cezasının kaldırılmasının 'suça karşı müsamaha gösterileceği' anlamına gelmediğini' bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Çok büyük hata etmişler, yakında anlarlar. Biz geç anladık

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