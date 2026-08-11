Suriye'de uzun yıllar devlet başkanlığı yapan Beşşar Esad, Esad ailesinin ülke yönetimindeki en önemli isimlerinden biri oldu. Babası Hafız Esad'ın ardından devlet başkanlığı görevini üstlenen Beşşar Esad, özellikle Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sürecinin ardından dünya kamuoyunun yakından takip ettiği siyasi figürlerden biri haline geldi. Esad'ın ailesi, eşi ve bugün bulunduğu yer de hakkında en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Esad kimdir, eşi kim? Esad neden kaçtı, nerede? Detaylar...

ESAD KİMDİR?

Beşşar Esad, 11 Eylül 1965 tarihinde Şam'da doğdu. Hafız Esad ile Enise Mahalluf'un oğludur. Şam Üniversitesi'nde tıp eğitimi alan Beşşar Esad, göz hastalıkları alanında uzmanlaşmak üzere çalışmalarını sürdürdü. Daha sonra eğitim ve mesleki çalışmalarını İngiltere'de devam ettirdi.

Beşşar Esad'ın siyasi kariyerinde belirleyici değişim, ağabeyi Basil Esad'ın 1994 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yaşandı. Babası Hafız Esad'ın yerine geçmesi beklenen Basil'in ölümünün ardından Beşşar Esad'ın siyasi ve askeri hazırlık süreci başladı.

Hafız Esad'ın 2000 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Beşşar Esad, Suriye'nin devlet başkanı oldu. Böylece Esad ailesinin Suriye yönetimindeki siyasi ağırlığı devam etti.

Beşşar Esad'ın yönetimi sırasında ülkede önemli siyasi gelişmeler yaşandı. 2011 yılında başlayan ayaklanmaların ardından Suriye'de uzun süre devam eden savaş süreci ortaya çıktı. Bu dönem, Beşşar Esad'ın siyasi kariyerinin en kritik aşamalarından biri olarak öne çıktı.

Beşşar Esad'ın yönetimi, Suriye'deki savaşın yanı sıra uluslararası alanda da yoğun biçimde gündeme geldi. Esad ailesinin ülke siyasetindeki konumu ve Suriye'deki gelişmeler, uzun yıllar bölgesel ve uluslararası siyasetin önemli başlıkları arasında yer aldı.

ESAD'IN EŞİ KİM?

Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad'dır. Esma Fevvaz el-Esad, 11 Ağustos 1975 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Birleşik Krallık vatandaşlığı da bulunan Esma Esad, evlenmeden önce yatırım bankacılığı alanında çalıştı.

ESAD'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Esma Esad, Beşşar Esad ile Aralık 2000'de evlendi. Evliliğinin ardından Suriye'ye taşınarak bankacılık alanındaki kariyerini bıraktı. Çiftin üç çocuğu bulunuyor.

ESAD NEREDE?

Beşşar Esad'ın eşiyle birlikte çocuklarının durumu da Suriye'deki yönetimin değişmesinin ardından gündeme geldi. 2024 yılındaki gelişmeler sırasında Esma Esad ve çocuklarının Rusya'ya gittiğine ilişkin haberler yayımlandı.

ESAD BABASI KİM?

Beşşar Esad'ın babası Hafız Esad'dır. Hafız Esad, Suriye siyasetinde uzun yıllar etkili olmuş ve ülkenin devlet başkanlığını yürütmüştür.

ESAD İDAM MI EDİLECEK?

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necib Atıf, Suriye mahkemesi tarafından idama mahkum edildi.