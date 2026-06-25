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Çin'de 1.200'den Fazla Kişiye Uyuşturucu Bağlantılı Kara Para Aklama Suçlamasıyla Dava Açıldı

Çin'de 1.200'den Fazla Kişiye Uyuşturucu Bağlantılı Kara Para Aklama Suçlamasıyla Dava Açıldı
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Çin'de Ocak 2025 ile Mayıs 2026 arasında uyuşturucuyla bağlantılı kara para aklama suçlamasıyla 1.200'den fazla kişi hakkında dava açıldı. Bir davada 48 milyon yuan sanal para ile aklandı, fail idam cezasına çarptırıldı.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Ocak 2025 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında uyuşturucuyla bağlantılı kara para aklama suçlamasıyla 1.200'den fazla kişi hakkında dava açıldı.

Çin Yüksek Halk Savcılığı Başsavcı Yardımcısı Miao Shengming perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, savcılık makamlarının kara para aklama suçlarının üzerine giderek, kapsamlı soruşturmalar yürüttüğünü ve uyuşturucuyla bağlantılı yasadışı varlıkların geri alınmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Miao, büyük ölçekli bir sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığı, ticareti ve kara para aklama davasında Li soyadlı bir suçlunun idam cezasına çarptırıldığını söyledi.

Başsavcı Yardımcısı, söz konusu davada 48 milyon yuanın (yaklaşık 7,04 milyon ABD doları) üzerinde bir tutarın sanal para birimleri kullanılarak aklandığını tespit ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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