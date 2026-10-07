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Cezayir Parlamentosu kasıtlı yangın ve çocuk kaçırmaya idam cezasını kabul etti

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Cezayir Parlamentosu, kasıtlı yangın çıkarma ve çocuk kaçırma suçlarına idam cezası öngören Ceza Kanunu değişikliklerini kabul etti. Millet Konseyinin onayıyla süreç tamamlandı; yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Cezayir Parlamentosu, kasıtlı olarak yangın çıkarma ve çocuk kaçırma suçlarına idam cezası öngören Ceza Kanunu değişikliklerini kabul etti.

Parlamentonun ikinci kanadı Millet Konseyinin de düzenlemeyi onaylamasıyla değişikliklere ilişkin parlamento süreci tamamlandı. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Millet Konseyindeki oylama, Meclis Başkanı Azzuz Nasri'nin başkanlığında düzenlenen açık oturumda, Adalet Bakanı Lutfi Bucuma ile Parlamento ile İlişkiler Bakanı Necibe Cilalit'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Parlamentonun ilk kanadı Ulusal Halk Meclisi (APN), söz konusu değişiklikleri ekim ayının başında kabul etmişti.

Çocuk kaçırma vakalarında artış

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberde, ülkede çocuk kaçırma suçlarının 2008'de 4 iken 2012 ve 2013'te 31'e yükseldiği belirtildi. Çocuk kaçırma suçlarının çoğunun cinsel saiklerle işlendiği kaydedildi.

Yangınlarda 12 kişi hayatını kaybetmişti

Cezayir'in doğusundaki birçok vilayette 27-30 Ağustos'ta büyük orman yangınları çıkmış, yangınlar can ve mal kayıplarına yol açmıştı.

Yangınlardan en fazla ülkenin doğusundaki kıyı vilayeti Cicel etkilenmişti.

İçişleri Bakanı Said Sayud, yangınlar sırasında yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki çeşitli vilayetlerde çıkan orman yangınlarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Cezayir'de idam cezası, bazı suçlar için ceza mevzuatında halen bulunuyor ancak infazı 1993'ten bu yana uygulanmıyor.

Kaynak: AA
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