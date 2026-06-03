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İran'da bir polisi öldürmekle suçlanan kişi idam edildi

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İran'da ocak ayındaki gösteriler sırasında bir polisi bıçaklayarak öldürmek suçundan idama mahkum edilen Fethullah Averi'nin cezası infaz edildi.

İran'da bir polisi kasten öldürmek suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, ocak ayındaki şiddet olayları sırasında Hemedan kentindeki saldırıda hayatını kaybeden Binbaşı rütbeli polis Muhammed Cevad Bahşiyan'ı kasten öldürmekle suçlanarak ölüm cezasına mahkum edilen Fethullah Averi adlı bir kişi idam edildi.

Averi'nin, Bahşiyan'ı ocak ayındaki gösteriler sırasında bıçaklayarak öldürdüğüne dair kamera kayıtları olduğu ve sanığın mahkeme sürecinde Bahşiyan'ı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği aktarıldı.

Devrim Mahkemesi tarafından verilen kararın Yüksek Mahkeme'de de onaylanması üzerine mahkumun bu sabah idam edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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