Çin'de CSRC eski yöneticisi Vang Huimin rüşvetten idam cezasına çarptırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çin'de, borsaların denetiminden sorumlu Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun (CSRC) eski Disiplin İnceleme Komisyonu Sekreteri Vang Huimin, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından rüşvet suçundan idam cezasına çarptırıldı.

Sıçuan eyaletinin idari merkezi Çıngdu'da görülen davada mahkeme, Vang'ın, 1998-2025 döneminde CSRC ve Sincan Uygur Bölgesi yönetimindeki idari konumlarını kötüye kullanarak, nakit ve gayrimenkul toplam 436 milyon yuan (65,4 milyon dolar) değerindeki varlığı rüşvet olarak aldığına hükmetti.

Mahkeme, eski yöneticiye 2 yıl ertelemeyle idam cezası verilmesine, ömür boyu siyasi haklarından men edilmesine ve kişisel mal varlığına el konulmasına karar verdi.

Vang'ın suçlarını itiraf ettiğini, soruşturmacılar tarafından henüz bilinmeyen suç olgularını açıkladığını, pişmanlığını dile getirdiğini bildiren mahkeme, bazı suçların girişim düzeyinde kaldığı ve rüşvet yoluyla elde edilen varlıkların bir kısmı geri alındığı için cezanın ertelemeyle hafifletildiğini belirtti.

Çin kanunlarına göre sanığın cezası, 2 yıl suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.

2014-2019 yıllarında CSRC'nin Komünist Parti Komitesi üyesi ve Disiplin İnceleme Komisyonu Sekreteri olarak görev yapan Vang hakkında Mart 2025'te soruşturma başlatılmıştı.

Denetim kurumu hedefte

Çin Komünist Partisinin Ekim 2022'deki 20. Ulusal Kongresi'nin ardından partinin Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonunun kadrolarının yenilenmesiyle yolsuzluk soruşturmaları, finans sektöründe kamu bankaları, varlık fonları ve düzenleyici kurumlara uzanmıştı.

Parti disiplin otoritesinin Nisan 2024'te CSRC'ye odaklanan soruşturmayı başlatmasından bu yana kurumun çok sayıda üst düzey yöneticisi gözaltına alındı.

2019-2024 yıllarında CSRC'nin başkanlığını yürüten Yi Huiman hakkında Eylül 2025'te yolsuzluk soruşturması başlatılmış, eski yönetici geçen ay rüşvetle suçlanmıştı.

Kurumun görevdeki Başkan Yardımcısı Vang Ciencün hakkında Mayıs 2025'te, eski Başkan Yardımcısı Fang Şinghay hakkında da Temmuz 2026'da yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirilmişti.

CSRC'nin Bilim ve Teknoloji Denetimi Dairesi Direktörü Yao Çien, Ciangsu Eyaleti Direktörü Ling Fıng, Şıncın Bürosu Direktörü Çın Şiaopıng ve Şanghay Borsası Genel Müdür Yardımcısı Dong Guoçün ve halka arz işlemlerinin denetlenmesinden sorumlu bazı görevliler soruşturma geçirmişti.

Kaynak: AA