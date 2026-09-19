Haberler

İran'da Mossad bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişinin idam cezası infaz edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Yargı Erki, Mossad ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişinin idam cezasının sabah infaz edildiğini açıkladı. Kişinin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları sırasında İsfahan'daki hassas noktalarla ilgili bilgi aktardığı öne sürüldü; karar Yüksek Mahkemece onandı.

İran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişi hakkında verilen idam cezası infaz edildi.

İran Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hüseyin Pedram isimli kişinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları sırasında Mossad bağlantılı olduğu öne sürülen kişi ve kanallara ücret karşılığında İsfahan kentindeki hassas noktalar ile ilgili bilgi aktardığı öne sürüldü.

Açıklamada, casusluk ve İsrail'le istihbarat işbirliğinde bulunmak suçlarından idam edilen Pedram'a ilişkin kararın İran Yüksek Mahkemesi tarafından onandığı, cezalarının ise sabah saatlerinde infaz edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı

Başsavcılık da düğmeye bastı: O savcı için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi

Çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki detay şaşırtıcı
Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim

Ünlü ismin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Suçlamaları kabul etmedi
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Trump'tan İran savaşı açıklaması: Yakında bitecek, benzin fiyatları düşecek

Akaryakıt fiyatları uçmuştu! Trump'tan yeni petrol mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor

Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı

Düğün dönüşü acı son! 97 yaşındaki Yusuf Çelik'e çarpan sürücü kaçtı

Düğün dönüşü feci kaza! 97 yaşındaki adama çarpan sürücü kaçtı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı

250 bin TL ceza yiyip bakın ne tavsiye verdi