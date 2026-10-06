Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası

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Çin’in dev otomotiv şirketlerinden BAIC Group’un eski başkanı Xu Heyi, rüşvet ve kara para aklama suçlarından iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı. Pekin’de görülen davada 68 yaşındaki eski yöneticiye ayrıca ömür boyu siyasi haklardan mahrumiyet ve tüm kişisel mal varlığına el konulması cezası verildi.

RÜŞVET VE KARA PARA AKLAMADAN SUÇLU BULUNDU

Pekin 3 No’lu Orta Halk Mahkemesi, Xu Heyi’yi rüşvet ve kara para aklama suçlarından sorumlu tuttu. Mahkeme, rüşvet suçundan idam cezası verirken infazın iki yıl ertelenmesine hükmetti.

Xu Heyi ayrıca kara para aklama suçundan iki yıl hapis ve 200 bin yuan para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, rüşvetten elde edilen gelirler ile bunların sağladığı kazançların tamamına da el konulmasına karar verdi.

İKİ YIL İÇİNDE CEZA ÖMÜR BOYU HAPSE ÇEVRİLEBİLİR

Çin’de uygulanan sistem kapsamında iki yıl ertelemeli idam cezası, hükümlünün bu süre içinde yeni bir kasıtlı suç işlememesi halinde genellikle ömür boyu hapse çevrilebiliyor. Bu nedenle Xu Heyi hakkında verilen karar, infazın hemen gerçekleştirileceği anlamına gelmiyor.

BAIC’İN BAŞINDA YAKLAŞIK 15 YIL KALDI

Xu Heyi, BAIC Group’un başkanlığını yaklaşık 15 yıl yürüttü. Şirketin başında bulunduğu dönemde BAIC’in büyümesinde ve uluslararası ortaklıklarının genişlemesinde rol oynayan Xu, 2020 yılında görevinden ayrıldı.

Eski yönetici hakkında soruşturma ise 2023 yılında başlatıldı. Dava kapsamında şirketin büyük sözleşmeleri ve projeleri üzerinden yasa dışı kazanç sağladığı yönündeki suçlamalar ele alındı.

TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Mahkeme, Xu Heyi’nin siyasi haklarını ömür boyu kaybetmesine ve kişisel mal varlığının tamamının müsadere edilmesine hükmetti. Rüşvet yoluyla elde edilen gelirlerin de devlet hazinesine aktarılmasına karar verildi.