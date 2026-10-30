Başarısız infaz girişiminden sağ kurtulan Christa Pike ilk kez konuştu: Her gün acı çekiyorum

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD'nin Tennessee eyaletinde idam edilmek istenirken uygulanan ölümcül enjeksiyondan sağ kurtulan Christa Pike, yaşadıklarının ardından ilk kez konuştu. İnfaz girişimi sırasında iki doz ölümcül ilaç verilen ancak hayatını kaybetmeyen 50 yaşındaki Pike, cezaevine döndükten sonra da fiziksel ve psikolojik acılarla mücadele ettiğini belirterek, “Her gün acı çekiyorum. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum” dedi.

İNFAZ GİRİŞİMİ SIRASINDA İKİ DOZ İLAÇ VERİLDİ

Pike, 30 Eylül'de Nashville kentindeki Riverbend Maksimum Güvenlikli Cezaevi'nde idam edilmek üzere infaz odasına götürülmüştü. 1995 yılında 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı öldürmekten hüküm giyen Pike'a ölümcül enjeksiyon yöntemiyle iki doz pentobarbital verildi.

Ancak infaz ekibinin damar yolu açmakta güçlük yaşadığı ve işlem sırasında çok sayıda iğne kullandığı öne sürüldü. İnfazın durdurulmasının ardından hastaneye kaldırılan Pike, günlerce solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı şekilde tedavi gördü. 6 Ekim'de yeniden bilincine kavuşan mahkum, 10 Ekim'de taburcu edilerek cezaevine geri gönderildi.

"VÜCUDUM, KOLLARIM, ELLERİM VE BOĞAZIM AĞRIYOR"

Başarısız infaz girişiminin birinci ayında avukatları aracılığıyla açıklama yapan Pike, yaşadığı süreci anlattı.

İnfaz odasına ölmeye hazır şekilde girdiğini belirten Pike, hastanede gözlerini açtığında yalnız, kafası karışmış ve acı içinde olduğunu söyledi. Pike, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"30 Eylül'de Riverbend Cezaevi'ndeki infaz odasına ölmeye hazır şekilde girdim. Barışmıştım. Beni seven, destekleyen ve yıllardır yanımda olan insanlara minnettarlığımı ifade etmiştim. Birkaç gün sonra hastanede yalnız, kafam karışmış ve acı içinde uyandım. O geceden bu yana acı çekmediğim tek bir an bile olmadı. Vücudum, kollarım, ellerim ve boğazım ağrıyor. Hala konuşmakta zorlanıyorum. Acı yalnızca fiziksel değil. Zihnimde ve ruhumda da acı var."

28 YIL HÜCREDE KALDI

İnfaz girişiminden sonra cezaevinin sağlık biriminde büyük ölçüde yalnız tutulduğunu belirten Pike, insanlarla kurduğu bağlardan uzak kalmanın kendisi için ayrı bir acıya dönüştüğünü ifade etti.

Daha önce 28 yıl hücre hapsinde kaldığını hatırlatan Pike, şu an yaşadığı izolasyonun geçmişteki bu dönemi yeniden hatırlattığını söyledi.

İyileşme sürecinde olduğunu ve her geçen gün güçlendiğini belirten Pike, "İyileşmek, her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Pike, hayatta kalmasının nedenini ve bundan sonra kendisini nelerin beklediğini bilmediğini de dile getirdi.

İNFAZ SIRASINDA YAKLAŞIK 10 İĞNE KULLANILDIĞI İDDİASI

Pike'ın avukatlarının mahkemeye sunduğu belgelerde, infaz ekibinin damar yolu açmak için yaklaşık 10 iğne kullandığı öne sürüldü. Belgelerde, görevlilerin Pike'ın damarlarının zarar görmüş olabileceğine ilişkin endişelerini dile getirdiği belirtildi.

İnfaz sırasında kolunda yanma hissettiğini ve kolunun patlayacak gibi olduğunu söyleyen Pike'ın, ölümcül ilaçların verilmesinin ardından da bir süre nefes almaya devam ettiği aktarıldı.

Avukatları, başarısız infaz girişiminin ardından Pike'ın kollarında ciddi şişlik, zatürre ve kan pıhtısı oluştuğunu bildirdi.

YENİDEN İDAM EDİLİP EDİLMEYECEĞİ BELİRSİZ

Pike'ın geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken Tennessee Valisi Bill Lee, eyalette 2026 yılının geri kalanında planlanan infazları geçici olarak durdurdu. Başarısız infaz girişiminin nasıl gerçekleştiğine ilişkin bağımsız inceleme başlatıldı.

Pike'ın avukatları, müvekkillerinin ölüm cezasının müebbet hapse çevrilmesini talep ederken yeniden infaz girişiminde bulunulup bulunulamayacağı da tartışma konusu oldu. Vali Lee ise mahkeme aksi yönde karar vermediği sürece Pike'ın ölüm cezasının geçerliliğini koruduğuna işaret etti.

COLLEEN SLEMMER CİNAYETİNDEN HÜKÜM GİYMİŞTİ

Christa Pike, 1995 yılında Knoxville'de aynı eğitim programına katıldığı 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ın öldürülmesi nedeniyle ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Savcılık, Pike'ın o dönemki erkek arkadaşı Tadaryl Shipp'in Slemmer'ın kendisine ilgi duyduğuna inandığını ve genç kadının ormanlık alana götürülerek işkence edildikten sonra öldürüldüğünü belirtmişti.

Pike, cinayette rolü bulunan üç genç arasında ölüm cezasına çarptırılan tek kişi olmuştu. Tennessee'de 200 yılı aşkın süredir idam edilen ilk kadın olması beklenen Pike'ın infazı ise başarısızlıkla sonuçlanmıştı.