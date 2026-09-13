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İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde

İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde
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İran'da 33 yaşındaki blog yazarı Soda Ebrahimi Shamsabadi, dini lidere hakaret ve ulusal güvenliğe karşı faaliyetlerde bulunmak gibi suçlamalarla idam cezasına çarptırıldı. Mart ayından bu yana cezaevinde bulunan Shamsabadi'nin gözaltına alınmadan önce yayımladığı son mesajı da dikkat çekti.

  • İran'da 33 yaşındaki blog yazarı Soda Ebrahimi Shamsabadi, Bandar Abbas Devrim Mahkemesi'nin 3. Şubesi tarafından idam cezasına çarptırıldı; karar avukatına 23 Ağustos'ta bildirildi.
  • Shamsabadi hakkındaki suçlamalar arasında dini lidere hakaret, ulusal güvenliğe karşı medya ve propaganda faaliyetleri ile düşman hükümetler adına istihbarat faaliyeti yürütmek yer alıyor.
  • Shamsabadi mart ayında gözaltına alındı ve o tarihten bu yana Bandar Abbas Cezaevi'nde tutuluyor; 20 gün hücre hapsinde kaldı.

İran'da 33 yaşındaki blog yazarı Soda Ebrahimi Shamsabadi, hakkında açılan davada idam cezasına çarptırıldı. Bandar Abbas Devrim Mahkemesi'nin 3. Şubesi tarafından verilen kararda Shamsabadi'ye bir dizi siyasi ve güvenlikle ilgili suçlama yöneltildi.

Shamsabadi'nin avukatına idam kararının 23 Ağustos'ta bildirildiği belirtildi.

DİNİ LİDERE HAKARET SUÇLAMASI

Shamsabadi hakkındaki suçlamalar arasında İran'ın dini liderine hakaret etmek, ulusal güvenliğe karşı medya ve propaganda faaliyetlerinde bulunmak ve "düşman hükümetler" adına istihbarat ve güvenlik faaliyeti yürütmek bulunuyor.

Shamsabadi ayrıca bir füzenin isabet ettiği bölgenin fotoğrafını çekerek İran dışında faaliyet gösteren Farsça yayın yapan bir medya kuruluşuna göndermekle suçlandı.

Mahkemenin Shamsabadi hakkında idam cezasının yanı sıra 2 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezaları verdiği, bazı kamu hizmetlerinden yararlanmasını yasakladığı ve mal varlığına el konulmasına hükmettiği belirtildi.

MART AYINDAN BU YANA CEZAEVİNDE

Tahran'da büyüyen ve Bandar Abbas'ta yaşayan Shamsabadi'nin mart ayında gözaltına alındığı belirtildi. Genç kadının o tarihten bu yana Bandar Abbas Cezaevi'nde tutulduğu ve 20 gün boyunca hücre hapsinde kaldığı aktarıldı.

Shamsabadi'nin özellikle ülke genelindeki protestolar sırasında yaşanan ölümler üzerinden İran yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunduğu ifade edildi.

SON MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Shamsabadi'nin gözaltına alınmadan önce 23 Şubat'ta yaptığı son açıklama da yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 10 bin takipçisinin bulunduğu hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir gün bu dünyadan ayrılırsam, sadece şunu bilin; inandığım yolu seçtim" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İRAN'DAKİ İDAMLAR TARTIŞILIYOR

Shamsabadi hakkında verilen karar, İran'da protestocular ve siyasi muhaliflere yönelik idam cezalarının tartışıldığı bir dönemde geldi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 10 Eylül tarihli açıklamasına göre, Mart 2026 ile ağustos sonu arasında siyasi gerekçeli ve ulusal güvenlik suçlamaları kapsamında en az 59 kişi idam edildi. Bunların en az 29'unun 2025 sonu ve Ocak 2026'daki protestolarla bağlantılı olarak gözaltına alınan kişiler olduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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