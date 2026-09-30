İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi

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ABD’nin Tennessee eyaletinde 1995 yılında işlediği cinayet nedeniyle 20 yaşındayken idama mahkûm edilen ve o gün bugündür cezanın infazını bekleyene Christa Pike’ın idamı, gerçekleştirileceği saatten yaklaşık bir saat önce federal temyiz mahkemesi tarafından durduruldu. Mahkeme, Pike’ın çocukluk döneminde maruz kaldığını belirttiği cinsel istismar ve travmaların ölüm cezası verilirken yeterince değerlendirilip değerlendirilmediğini incelemek için infaza kısa süreli ara verdi

İNFAZA SADECE BİR SAAT KALA DURDURULDU

50 yaşındaki Christa Pike’ın zehirli iğneyle infazı, 30 Eylül Çarşamba günü Nashville’deki Riverbend Maximum Security Institution’da gerçekleştirilecekti. Ancak ABD 6. Bölge Temyiz Mahkemesi, infazdan yaklaşık bir saat önce Pike lehine geçici durdurma kararı verdi.

Mahkeme, Pike’ın avukatlarının sunduğu başvurudaki hukuki argümanları değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Kararda, tarafların sunduğu kapsamlı savunmaların incelenmesi ve konuların esastan çözümlenmesi amacıyla kısa süreli infaz durdurma kararı verildiği belirtildi.

ÇOCUKLUK TRAVMALARI GÜNDEME GELDİ

Pike’ın avukatları, müvekkillerinin çocukluk döneminde cinsel istismar ve ağır travmalara maruz kaldığını, bu geçmişin ilk yargılama sırasında ölüm cezasını etkileyebilecek şekilde yeterince ele alınmadığını savunuyor.

Temyiz mahkemesi de Pike’ın bu iddialarının ölüm cezası verildiği süreçte gerektiği şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğini incelemek üzere infazı durdurdu.

18 YAŞINDAYKEN CİNAYET İŞLEDİ

Pike, 1995 yılında henüz 18 yaşındayken Knoxville’deki bir Job Corps eğitim merkezinde sınıf arkadaşı olan 19 yaşındaki Colleen Slemmer’ın öldürülmesi nedeniyle suçlu bulunmuştu. Pike ve dönemin erkek arkadaşı Tadaryl Shipp, Slemmer’ın öldürülmesiyle bağlantılı olarak mahkûm edildi. Pike’a ölüm cezası verilirken Shipp ömür boyu hapse mahkûm edildi.

Pike’ın infaz edilmesi halinde Tennessee’de en az 200 yıl sonra idam edilen ilk kadın olacağı belirtiliyordu. Pike aynı zamanda eyaletin idam sırasında bulunan tek kadın mahkûmuydu.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Tennessee Başsavcılığı, temyiz mahkemesinin infazı durdurma kararının ardından ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvurarak kararın kaldırılmasını istedi. Böylece Pike’ın infazının yeniden gündeme gelip gelmeyeceği Yüksek Mahkeme’nin değerlendirmesine bağlı hale geldi.