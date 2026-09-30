Christa Pike öldü mü, Christa Pike suçu ne, neden idam cezası aldı, Christa Pike kimdir?

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Christa Pike kimdir, hangi suçu işledi ve neden idam cezasına çarptırıldı? Yıllardır tartışılan davasıyla yeniden gündeme gelen Christa Pike'ın son durumu, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. "Christa Pike öldü mü?" sorusuna yanıt arayanlar, davanın geçmişine ve son gelişmelere dair bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Christa Pike'ın suçu, idam cezası ve hayatına ilişkin ayrıntılar haberimizde…

SON DAKİKA KARARIYLA İNFAZ ERTELENDİ

Pike'ın idamı, Nashville'deki Riverbend Maksimum Güvenlikli Cezaevi'nde gerçekleştirilecekti. Tanıkların ve basın mensuplarının cezaevinde hazır bulunduğu sırada ABD 6. Bölge Temyiz Mahkemesi devreye girdi ve infazı geçici olarak durdurdu. Mahkeme, Pike'ın çocukluğunda maruz kaldığı istismar ile ruh sağlığına dair bilgilerin cezanın belirlendiği aşamada yeterince değerlendirilip değerlendirilmediğini incelemek istedi.

Bu kararın, ölüm cezasının iptal edildiği anlamına gelmediğinin altını çizmek gerekiyor. Mahkemenin aldığı karar yalnızca infaz sürecini askıya alıyor. Tennessee Başsavcılığı ise durdurma kararının kaldırılması talebiyle vakit kaybetmeden ABD Yüksek Mahkemesi'nin kapısını çaldı.

CHRISTA PIKE KİMDİR?

Christa Gail Pike, 10 Mart 1976'da Batı Virginia eyaletinde dünyaya geldi. Çocukluk yılları sık sık değişen okullar, istikrarsız bir aile ortamı ve ağır travmalarla geçti. Hemşire olma hayaliyle Tennessee'nin Knoxville kentindeki Job Corps adlı mesleki eğitim programına katılan Pike, 1995 yılında burada işlenen cinayetle ABD kamuoyunun tanıdığı bir isim haline geldi. Suç tarihinde 18 yaşında olan Pike, bugün Tennessee'de ölüm hücresinde bulunan tek kadın mahkum konumunda.

CHRISTA PIKE'IN SUÇU NE?

Olay, 12 Ocak 1995'te yaşandı. Mahkeme kayıtlarına göre Pike, aynı eğitim programındaki 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı Knoxville'de ıssız bir alana götürdü. Savcılık, Pike'ın Slemmer'ın erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile yakınlaştığını düşündüğünü ve kıskançlıkla hareket ettiğini öne sürdü. Olay yerinde Shipp'in yanı sıra Pike'ın arkadaşı Shadolla Peterson da bulunuyordu. Slemmer uzun süre işkenceye maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından kısa sürede gözaltına alınan Pike'ın verdiği ifade ve dosyadaki deliller, yargılamanın seyrini belirleyen en önemli unsurlar oldu.

CHRISTA PIKE NEDEN İDAM CEZASI ALDI?

Mart 1996'da görülen davada jüri, Pike'ı birinci derece cinayet ve cinayet için komplo kurmak suçlarından suçlu buldu. Suçun vahşeti ve deliller göz önünde bulundurularak Pike'a ölüm cezası verildi.

Aynı dosyada yargılanan Tadaryl Shipp, suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için idam cezası almadı ve hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada Pike aleyhine tanıklık eden Shadolla Peterson ise çok daha hafif bir cezayla kurtuldu. Böylece davada ölüm cezası alan tek isim Christa Pike oldu.

AF BAŞVURUSU SONUÇSUZ KALDI

Pike'ın avukatları, infaz tarihinden önce Tennessee Valisi Bill Lee'den cezanın şartlı tahliyesiz müebbet hapse çevrilmesini talep etti. Ancak Vali Lee, 28 Eylül 2026'da bu talebi reddettiğini duyurdu. ABD Yüksek Mahkemesi de infaz öncesi yapılan başvurulardan birinde müdahale etmeme yolunu seçti. Tüm bu gelişmeler infazın gerçekleşeceği izlenimini güçlendirirken temyiz mahkemesinin son dakika kararı süreci tamamen değiştirdi.

DAVA NEDEN BU KADAR TARTIŞMALI?

Christa Pike dosyası, yalnızca işlenen suçun ağırlığı nedeniyle değil, faile dair koşullar nedeniyle de yıllardır ABD'de tartışma konusu. Savunma ekibi, Pike'ın çocukluğunda ağır ihmal ile fiziksel ve cinsel istismar yaşadığını, ilerleyen yıllarda da bipolar bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu tanıları aldığını vurguluyor. Avukatlara göre bu gerçekler 1996'daki yargılamada jüriye yeterince aktarılmadı.

Savunma ayrıca suç tarihinde henüz 18 yaşında olan birinin idam edilmesinin adil olmadığını savunuyor. Pike suçunu inkar etmiyor, ancak avukatları cezanın müebbet hapse dönüştürülmesi gerektiği görüşünde. Çeşitli insan hakları kuruluşları ve uzmanlar da infazın durdurulması çağrısında bulundu.

KURBANIN AİLESİ ADALET BEKLİYOR

Tartışmanın öbür tarafında ise hayatını kaybeden Colleen Slemmer'ın ailesi yer alıyor. Slemmer'ın annesi May Martinez, kızının ölümünden bu yana geçen yaklaşık 30 yılda adaletin yerini bulmasını beklediğini ifade ederek cezanın uygulanmasından yana tavır aldı. Aile, uzayan hukuki sürecin kendileri için büyük bir yük olduğunu dile getiriyor.

TENNESSEE TARİHİNDE BİR İLK OLACAKTI

Pike'ın infazının uluslararası kamuoyunda bu denli ilgi görmesinin başlıca nedenlerinden biri, eyalet tarihindeki önemi. İdam gerçekleşseydi Christa Pike, Tennessee'de 200 yılı aşkın bir aradan sonra ölüm cezası uygulanan ilk kadın olacaktı. ABD genelinde de kadın mahkumlara yönelik idam cezalarının uygulanması, erkeklere kıyasla oldukça nadir görülüyor.

CHRISTA PIKE ÖLDÜ MÜ?

Hayır. Christa Pike, 30 Eylül 2026 itibarıyla hayatta. Planlanan infaz, gerçekleştirilmesine yaklaşık bir saat kala ABD 6. Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından durduruldu. Pike'ın akıbeti, Tennessee Başsavcılığı'nın başvurusunu değerlendirecek olan ABD Yüksek Mahkemesi'nin vereceği karara bağlı olacak.