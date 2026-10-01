Christa Pike kimdir? Christa Pike öldü mü, neden idam cezası aldı?

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Christa Pike öldü mü? ABD'nin Tennessee eyaletinde ölüm cezasına çarptırılan Christa Pike, 1995 yılında Job Corps öğrencisi Colleen Slemmer'in öldürülmesi nedeniyle yaklaşık 30 yıldır ölüm hücresinde bulunuyor. Pike'ın 30 Eylül 2026'da gerçekleştirilmesi planlanan infazı sırasında işlem tamamlanamadı ve Tennessee Ceza İnfaz Kurumu, Pike'ın hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Peki, Christa Pike kimdir? Christa Pike neden idam cezası aldı? Detaylar haberimizde.

CHRİSTA PİKE KİMDİR?

Christa Gail Pike, 10 Mart 1976'da doğdu. Tennessee'deki Job Corps programına katılan Pike, 1995 yılında aynı programda öğrenci olan 19 yaşındaki Colleen Slemmer'in öldürülmesi nedeniyle yargılandı.

Pike, cinayet sırasında 18 yaşındaydı. Tennessee Ceza İnfaz Kurumu'nun güncel kayıtlarında Pike, eyalette ölüm hücresinde bulunan tek kadın mahkûm olarak yer alıyor. Kurum kayıtlarına göre Pike, Mart 1996'dan bu yana ölüm hücresinde bulunuyor.

Tennessee Yüksek Mahkemesi'nin 1998 tarihli kararında, Pike'ın Slemmer'in öldürülmesiyle bağlantılı olarak birinci derece tasarlayarak cinayet ve birinci derece cinayet işlemek için komplo kurmaktan mahkûm edildiği belirtiliyor. Mahkeme, verilen ölüm cezasını da onadı.

CHRİSTA PİKE ÖLDÜ MÜ?

Christa Pike, 30 Eylül 2026'da gerçekleştirilmeye çalışılan infazın ardından hayatını kaybetmedi. Tennessee Ceza İnfaz Kurumu, infaz protokolünün uygulanmasının ardından Pike'ın kurum dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edildiğini açıkladı.

Pike'ın infazı için Tennessee Yüksek Mahkemesi tarafından 30 Eylül 2026 tarihi belirlenmişti. Ancak infaz işlemi sırasında süreç tamamlanamadı ve Pike hastaneye kaldırıldı.

Tennessee Ceza İnfaz Kurumu, yaptığı açıklamada infaz sırasında eyaletin onaylanmış prosedürünün uygulandığını ve Pike'ın daha sonra sağlık kuruluşuna nakledildiğini duyurdu.

CHRİSTA PİKE NEDEN İDAM CEZASI ALDI?

Christa Pike, 1995 yılında 19 yaşındaki Colleen Slemmer'in öldürülmesi nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldı. Tennessee Yüksek Mahkemesi'nin kararında, Pike'ın Slemmer'i öldürmeye ilişkin niyetinden cinayetten bir gün önce söz ettiği ve olayın ardından birinci derece tasarlayarak cinayet ile birinci derece cinayet işlemek için komplo kurmaktan mahkûm edildiği aktarılıyor.

Mahkeme kayıtlarına göre Pike, Slemmer ve diğer iki Job Corps öğrencisiyle birlikte 12 Ocak 1995 gecesi merkezin dışına çıktı. Grup, Knoxville'deki Tennessee Üniversitesi tarım kampüsünün yakınındaki tenha bir bölgeye gitti.

Burada Slemmer saldırıya uğradı. Mahkeme kayıtlarında saldırının ardından Slemmer'in yaşamını yitirdiği ve cesedinin ertesi sabah üniversitenin tarım kampüsünde bulunduğu belirtiliyor. Olayla ilgili deliller Tennessee Yüksek Mahkemesi'nin kararında ayrıntılı olarak yer aldı.

Pike'ın davasında jüri, ölüm cezasının uygulanmasını destekleyen iki ağırlaştırıcı koşul bulunduğuna karar verdi. Bunlardan ilki, cinayetin ölüm için gerekli olanın ötesinde işkence veya ağır fiziksel şiddet içermesi; ikincisi ise cinayetin Pike'ın veya başka bir kişinin yakalanmasını ya da yargılanmasını engelleme amacı taşımasıydı.

Pike, 1996 yılında ölüm cezasına çarptırıldı. Tennessee Yüksek Mahkemesi ise 1998 yılında mahkûmiyet ve ölüm cezasını onadı. Mahkeme, dosyadaki delillerin jüri tarafından belirlenen ağırlaştırıcı ve hafifletici koşullara ilişkin bulguları desteklediğini belirtti.

Pike'ın infaz süreci daha sonraki yıllarda da devam etti. Tennessee Yüksek Mahkemesi, 2026 yılında infaz tarihini 30 Eylül olarak belirledi.

Pike'ın avukatları ise yıllar boyunca cinayet sırasında 18 yaşında olmasına, çocukluk dönemindeki ağır istismar ve ihmal geçmişine ve ruhsal sağlık sorunlarına dikkat çekti. Savunma, bu unsurların ölüm cezasının değerlendirilmesinde önem taşıması gerektiğini ileri sürdü. Pike da af başvurusunda cinayet nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirtti.

Pike'ın erkek arkadaşı Tadaryl Shipp, suç sırasında 17 yaşında olduğu için ölüm cezası almadı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Olayla bağlantılı üçüncü kişi ise farklı bir cezaya tabi tutuldu.