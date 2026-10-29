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Çin'de CSRC eski başkanı Yi Huiman'a rüşvetten 2 yıl ertelemeli idam cezası verildi

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Çin'de CSRC eski başkanı Yi Huiman, yolsuzluk soruşturmasının ardından rüşvet suçundan 2 yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 1998-2025 döneminde 436 milyon yuan rüşvet aldığına hükmederken cezanın 2 yıl suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrileceğini bildirdi.

Çin'de, borsaların denetiminden sorumlu Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun (CSRC) eski başkanı Yi Huiman, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından rüşvet suçundan idam cezasına çarptırıldı.

Sıçuan eyaletinin idari merkezi Çıngdu'da görülen davada mahkeme, Yi'nin, 1998-2025 döneminde CSRC ve Sincan Uygur Bölgesi yönetimindeki idari konumlarını kötüye kullanarak, nakit ve gayrimenkul toplam 436 milyon yuan (65,4 milyon dolar) değerinde varlığı rüşvet olarak aldığına hükmetti.

Mahkeme, eski yöneticiye 2 yıl ertelemeyle idam cezası verilmesine, ömür boyu siyasi haklarından men edilmesine ve kişisel mal varlığına el konulmasına karar verdi.

Yi'nin suçlarını itiraf ettiği, soruşturmacılar tarafından henüz bilinmeyen suç olgularını açıkladığı, pişmanlığını dile getirdiğini bildiren mahkeme, bazı suçların girişim düzeyinde kaldığı ve Yi rüşvet yoluyla elde ettiği varlıkların bir kısmını iade ettiği için cezasının ertelemeyle hafifletildiğini belirtti.

Çin kanunlarına göre sanığın cezası 2 yıl suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.

Yolsuzluk soruşturması geçiren ikinci başkan

2019-2024 yıllarında CSRC'nin başkanlığını yürüten Yi, 2024'te Şanghay Borsası'nda A sınıfı hisseler son 5 yılın en düşük seviyesine düşünce görevden alınmıştı.

İstatistik eğitimi alan 62 yaşındaki Yi, Çin'in ve dünyanın en büyük bankalarından Çin Sanayi ve Ticaret Bankasında farklı kademelerde görev yaptıktan sonra 2013'te genel müdür ve 2016'da yönetim kurulu başkanı olmuştu.

2019'da CSRC'nin başına geçen Yi, bu kurumda yolsuzluk soruşturması geçiren ikinci başkan oldu. Yi'den önceki CSRC Başkanı Liu Şıyü de rüşvet almakla ve memleketi olan Ciansu eyaletindeki hisse satışlarında kayırmacılık yapmakla suçlanmıştı.

Denetim kurumu hedefte

Çin Komünist Partisinin Ekim 2022'deki 20. Ulusal Kongresi'nin ardından partinin Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonunun kadrolarının yenilenmesiyle yolsuzluk soruşturmaları, finans sektöründe kamu bankaları, varlık fonları ve düzenleyici kurumlara uzanmıştı.

Parti disiplin otoritesinin Nisan 2024'te CSRC'ye odaklanan soruşturmayı başlatmasından bu yana kurumun çok sayıda üst düzey yöneticisi gözaltına alındı.

CSRC'nin Disiplin Komisyonunun eski başkanı Vang Humin hakkında emekliliğinden 6 yıl sonra Mart 2025'te soruşturma başlatılmıştı.

Kurumun görevdeki Başkan Yardımcısı Vang Ciencün hakkında da Mayıs 2025'te soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

CSRC'nin Bilim ve Teknoloji Denetimi Dairesi Direktörü Yao Çien, Ciangsu Eyaleti Direktörü Ling Fıng, Şıncın Bürosu Direktörü Çın Şiaopıng ve Şanghay Borsası Genel Müdür Yardımcısı Dong Guoçün ve halka arz işlemlerinin denetlenmesinden sorumlu bazı görevliler soruşturma geçirmişti.

Kaynak: AA
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