Haberler

İran'da Ceyşul Adl üyeliği suçlamasıyla 1 kişinin idam cezası infaz edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da Ceyşul Adl örgütü üyeliği ve örgüte yardım-yataklık suçlamasıyla idama mahkum edilen 1 kişinin cezası sabah saatlerinde infaz edildi. Fars Haber Ajansı'nın yayımladığı yargı açıklamasına göre ceza İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanmıştı.

İran'da yönetim aleyhine faliyette bulunan "Ceyşul Adl" örgütü üyesi olmak ve örgüte yardım ve yataklık yapma suçlamasıyla idama mahkum edilen Ömer Derstaran'ın cezasının infaz edildiği bildirildi.

Fars Haber Ajansı, yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Derstaran hakkındaki idam cezası sabah saatlerinde infaz edildi.

Dava dosyasındaki iddialara göre Derstaran örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanıyordu.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

Kaynak: AA
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti

Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde

Piyasalar alev aldı! Herkes aynı haberi bekliyor
Trump'ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak

Dünyanın gözü iki dudağının arasında olacak! Bugün göreve başlıyor
Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

Anne olmak için gün sayıyor! Ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı

Korku Veliaht Prens'e saray değiştirtti
Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor

Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor

Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin

Acile giden vatandaş gördüklerine isyan etti