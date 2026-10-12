İran'da Ceyşul Adl üyeliği suçlamasıyla 1 kişinin idam cezası infaz edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İran'da yönetim aleyhine faliyette bulunan "Ceyşul Adl" örgütü üyesi olmak ve örgüte yardım ve yataklık yapma suçlamasıyla idama mahkum edilen Ömer Derstaran'ın cezasının infaz edildiği bildirildi.

Fars Haber Ajansı, yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Derstaran hakkındaki idam cezası sabah saatlerinde infaz edildi.

Dava dosyasındaki iddialara göre Derstaran örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanıyordu.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

Kaynak: AA