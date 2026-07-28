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İran'da infaz dalgası sürüyor! Protesto davasında 2 kişi daha idam edildi

İran'da infaz dalgası sürüyor! Protesto davasında 2 kişi daha idam edildi
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İran'da Ocak ayında İsfahan'daki Alikhani Meydanı protestolarına ilişkin davada idama mahkûm edilen Amirhossein Safari ile Abolfazl Sepahi'nin cezaları infaz edildi. Aynı dosya kapsamında 19 Temmuz'da da iki kişinin idam edilmesiyle birlikte infaz edilenlerin sayısı dörde yükseldi.

  • İran'da İsfahan'daki Alikhani Meydanı protestolarıyla bağlantılı davada Amirhossein Safari ve Abolfazl Sepahi idam edildi.
  • Aynı dosya kapsamında infaz edilenlerin sayısı dörde yükseldi.
  • Daha önce 19 Temmuz'da Golmohammad Mohammadi ve Erfan Esfandiari de idam edilmişti.

İran'da Ocak ayında İsfahan'daki Alikhani Meydanı'nda düzenlenen protestolarla bağlantılı davada haklarında idam kararı verilen Amirhossein Safari ile Abolfazl Sepahi idam edildi. Böylece aynı dosya kapsamında infaz edilenlerin sayısı dörde yükseldi.

Yargıya bağlı Mizan Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Amirhossein Safari ve Abolfazl Sepahi hakkında verilen idam cezaları infaz edildi. İnfaz öncesinde Alikhani Meydanı'na demir bir darağacı iskelesi kurulduğu yönünde haberler gelirken, idam cezası alan bazı hükümlülerin ailelerinin son görüş için cezaevine çağrıldığı bildirildi.

BÖLGEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Görgü tanıkları, Alikhani Meydanı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığını aktardı.

12 KİŞİYE İDAM CEZASI VERİLMİŞTİ

Alikhani Meydanı davası, Ocak ayında İsfahan'da yaşanan protestolarla bağlantılı olarak 12 genç hakkında verilen idam cezalarını kapsıyor.

19 TEMMUZ'DA DA İKİ KİŞİ İDAM EDİLMİŞTİ

Aynı dava kapsamında Golmohammad Mohammadi ile Erfan Esfandiari de 19 Temmuz'da idam edilmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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