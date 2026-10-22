Suriye'nin, Esed kardeşlerin dosyalarını Interpol'e gönderdiği bildirildi

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Suriye'nin, devrik rejimin lideri Beşşar Esed ve kardeşi Mahir Esed hakkında Uluslararası Polis Teşkilatına (Interpol) başvuruda bulunduğu bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın Şam 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahruddin el Aryan'a dayandırdığı habere göre, Esed kardeşlerin dosyaları Interpol'e gönderildi.

Fahruddin el Aryan, firari suçlular Beşşar Esed ve Mahir Esed ile diğer mahkumlar hakkında verilen gıyabi kararların hukuki sonuç doğurduğunu ve haklarında gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla dosyaların Interpol'e gönderildiğini belirtti.

Şam 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ağustos ayında Beşşar Esed ve Mahir Esed ile birlikte 7 firari sanığı idam cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: AA