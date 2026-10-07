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Tennessee'de idam sonrası hayatta kalan Christa Pike'ın bilinci yerine geldi

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Tennessee'de idam sonrası hayatta kalan Christa Pike'ın bilinci yerine geldi
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Tennessee'de zehirli iğneyle idam edildikten sonra hayatta kalan 50 yaşındaki Christa Pike'ın bilinci yerine geldi ve konuşabildiği açıklandı. Avukatları iyileşmesini tıbbi açıdan emsalsiz olarak niteledi; Vali Bill Lee yılın kalanında tüm idamları askıya aldı.

ABD'de zehirli iğneyle idam cezası infaz edildikten sonra hayatta kalan Christa Pike'ın bilincinin yerine geldiği ve konuşabildiği açıklandı. Elli yaşındaki Pike'ın kelepçeli şekilde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.Avukatları Salı günü yaptıkları açıklamada, Pike'ın iyileşmesinin "tıbbi açıdan emsalsiz" olduğunu söyledi.Avukatları, Pike için "en azından uzun bir iyileşme süreci beklediklerini" eklediler.Pike, 1995 yılındaki Colleen Slemmer cinayeti nedeniyle idama mahküm edilmişti.İnfaz sonrası hayat belirtileri gösteren kadın, hastaneye kaldırıldı ve yaklaşık bir haftadır tedavi altındaydı.Doktorlar bu sürede, ciddi dozdaki pentobarbitali vücudundan temizlemeye çalıştı.Pike'ın hayatta kalsa bile zihinsel yeterliliğiyle ilgili sorunlar ortaya çıkabileceğinden endişe ediliyordu.200 yıldır bir ilkTennessee Valisi Bill Lee, Pike'ın hayatta kalması sonrası yılın geri kalanındaki tüm idamları askıya aldı. Eyaletin cezaevleri direktörü de istifa etti.İnfazın ilk olark 30 Eylül Çarşamba günü erken saatlerde uygulanması planlanıyordu ancak Altıncı Daire Temyiz Mahkemesi yargıçları infazı durdurmuştu.Ardından Tennessee Başsavcısı, Yüksek Mahkeme'den durdurma kararını kaldırmasını talep etti ve infaz gerçekleşti.Pike, 1996 yılında idam cezasına çarptırılmasından bu yana infazını bekliyordu.Hukuk ekibi Pike'ın, taciz ve tecavüzlerle dolu bir çocukluk geçirdiğini, ilk yargılamada etkili savunulmadığını iddia ediyordu.Christa Pike, Tennessee'de 200 yılı aşkın süredir idam cezası uygulanan ilk kadın oldu.

BBC
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