Albüm: Filistinli Esirler Günü Dolayısıyla Batı Şeria ve Gazze'de Protesto Düzenlendi
Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinli Esirler Günü dolayısıyla düzenlenen mitinglerde, göstericiler İsrail'in Filistinli esirlere verdiği idam cezası yasasının kaldırılması için çağrıda bulundu.
RAMALLAH, 17 Nisan (Xinhua) -- Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde perşembe günü Filistinli Esirler Günü dolayısıyla miting ve gösteriler düzenlendi. Göstericiler, İsrail'in Filistinli esirlere idam cezası getiren yasayı yürürlükten kaldırması için çağrıda bulundu.
Filistinli kurumlar ve gruplar tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında kent merkezlerinde ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi ofislerinin önünde protestolar gerçekleştirildi. Katılımcılar Filistin bayrakları eşliğinde esirlerin fotoğraflarını taşıyarak, sloganlar attı.
