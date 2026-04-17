Albüm: Filistinli Esirler Günü Dolayısıyla Batı Şeria ve Gazze'de Protesto Düzenlendi

RAMALLAH, 17 Nisan (Xinhua) -- Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde perşembe günü Filistinli Esirler Günü dolayısıyla miting ve gösteriler düzenlendi. Göstericiler, İsrail'in Filistinli esirlere idam cezası getiren yasayı yürürlükten kaldırması için çağrıda bulundu.

Filistinli kurumlar ve gruplar tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında kent merkezlerinde ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi ofislerinin önünde protestolar gerçekleştirildi. Katılımcılar Filistin bayrakları eşliğinde esirlerin fotoğraflarını taşıyarak, sloganlar attı.

