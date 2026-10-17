Suudi Arabistan'da terör suçlarından hüküm giyen 5 kişinin idam cezası infaz edildi

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Suudi Arabistan'da, terör örgütüne katılmak ve güvenlik güçlerine ateş açmak gibi suçlardan hüküm giyen 5 kişinin idam cezasının infaz edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 Suudi Arabistan vatandaşının "yabancı bir terör örgütüne katılmak, güvenlik güçlerine ve güvenlik araçlarına ateş açmak, silah ve mühimmat bulundurmak ve ülke içinde terör eylemlerini finanse etmek" gibi suçlardan hüküm giydiği aktarıldı.

Güvenlik güçlerince yakalanan sanıkların yargılandığı, haklarında verilen idam kararlarının temyiz sürecinin ardından Yüksek Mahkeme tarafından onandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu 5 kişinin idam cezalarının bugün infaz edildiği belirtildi.

Kaynak: AA