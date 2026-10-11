Tennessee'de iki doz zehirli iğneye rağmen hayatta kalan Pike cezaevine gönderildi

ABD'nin Tennessee eyaletinde 1995 yılında işlenen bir cinayet nedeniyle idam cezasına çarptırılan Christa Pike, başarısız infaz girişiminin ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek cezaevine geri gönderildi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de zehirli iğne yöntemiyle infaz edilmesi planlanan ancak girişimin başarısız olması üzerine hastaneye kaldırılan Christa Pike, tedavisinin ardından taburcu edildi. Savunma avukatları, 50 yaşındaki Pike'ın cezaevine geri gönderildiğini ve tıbbi bakımının burada devam edeceğini bildirdi.

Pike, iki doz zehirli iğnenin ardından hayatta kalmıştı

Christa Pike, 1995 yılında henüz 18 yaşındayken, sorunlu gençler için düzenlenen bir eğitim kampında tanıştığı 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile birlikte işkence ederek öldürmekten 1996 yılında idam cezasına çarptırılmıştı. Tennessee'de idam cezasına çarptırılan tek kadın mahkum olan Pike, 30 Eylül Çarşamba günü yerel saatle 20.00'de Nashville'deki Riverbend Azami Güvenlikli Cezaevi'nde iğneyle idam edilmek istenmişti. İki doz zehirli iğne vurulan Pike, hayatta kalmıştı. Savunma avukatları, infazın başarısız olması üzerine Pike'ın hastaneye sevk edildiğini ve yoğun bakıma alındığını aktarmıştı. Avukatlar geçtiğimiz hafta ise Pike'ın "öfkeli ve kafası karışmış" bir halde uyandığını bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı