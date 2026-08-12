Lübnan, Orta Doğu'da İdam Cezasını Kaldıran İlk Ülke Oldu

(ANKARA) - Lübnan parlamentosu, idam cezasının kaldırılmasını öngören düzenlemeyi kabul etti. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle Lübnan, Orta Doğu'da idam cezasını resmen kaldıran ilk ülke olacak. Düzenleme, Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından imzalanmak üzere Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a gönderilecek.

Lübnan'da 128 sandalyeli parlamentoda milletvekilleri, ülkede idam yasasının kaldırılmasını öngören düzenleme için oy kullandı. Düzenlemeye, milletvekillerinin çoğunluğu destek verirken, Hizbullah'ın parlamentodaki grubu karşı oy kullandı. Lübnan hükümeti, daha önce düzenlemeyi desteklediğini açıklamıştı.

Oy çokluğuyla kabul edilen düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde Lübnan, Orta Doğu'da idam cezasını resmen kaldıran ilk ülke olacak. Düzenlemeyle idam cezasının yerine, ağır işlerde çalıştırılarak uygulanan müebbet hapis cezası getiriliyor.

Düzenleme, Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından imzalanmak üzere Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a gönderilecek.

20 YILI AŞKIN SÜREDİR İNFAZ GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ

Lübnan'da mevcut yasalara göre bir infazın uygulanabilmesi için cumhurbaşkanı, başbakan ve adalet bakanının ilgili kararnameyi imzalaması gerekiyor. 2004'ten bu yana bu yönde herhangi bir kararname imzalanmadı. Buna rağmen mahkemeler idam cezası vermeye devam etti.

İnsan hakları kuruluşları, Lübnan'da 78'den fazla kişinin idam cezası aldığını ve uygulanması için beklediğini tahmin ediyor. İdam cezası cinayet, ölümle sonuçlanan bazı terör suçları, vatana ihanet, casusluk ve devlet güvenliğine karşı suçlarda uygulanabiliyordu.

İdam cezasının kaldırılması için daha önce de girişimlerde bulunulmuş, ancak 2004'te parlamentoya sunulan yasa tasarısı ve 2008'de Adalet Bakanlığınca hazırlanan teklif sonuçsuz kalmıştı.

30 YILLIK KAMPANYANIN ARDINDAN GELDİ

Parlamentonun kararı, sivil toplum kuruluşları ve avukatların idam cezasının Lübnan hukukundan çıkarılması için yıllardır yürüttüğü kampanyaların ardından geldi.

Lübnan Sivil Haklar Derneği'nin kurucu ortaklarından Oragit Younan, yaklaşık 30 yıldır idam cezasının kaldırılması için kampanya yürüttüklerini belirterek, "Bir suçu başka bir suçla, şiddeti de şiddetle sona erdiremeyiz" dedi.

Younan, Lübnan'ın savaş ve çatışmaların sürdüğü bir dönemde dahi insan hakları konusunda adım atabileceğini belirterek, ülkenin başkaları için de model oluşturabileceğini ifade etti.

FRANSA'DAN LÜBNAN'A TEBRİK

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot da Lübnan parlamentosunun kararını memnuniyetle karşıladı. Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın Orta Doğu'da idam cezasını kaldıran ilk ülke olduğuna işaret ederek, parlamentonun kararını "tarihi ve cesur bir karar" olarak nitelendirdi.

Lübnan'ın yaşadığı zorluklara rağmen bölgede kendine özgü bir sese sahip olduğunu ifade eden Barrot, kararın ülkenin demokratik değerleri ve özgürlükleri yaşatma kapasitesini gösterdiğini belirtti. Barrot, Fransa'nın bir ay önce Paris'te düzenlenen 9. Dünya Ölüm Cezasına Karşı Kongresi sırasında verdiği taahhüdün tutulduğunu kaydederek, "Barış ve reformlar yolunda hala çok şey yapılması gerektiği bir sırada, Lübnan ve Lübnan halkı, Fransa'nın koşulsuz desteğine güvenebilir" ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU'DA İDAM CEZASI TARTIŞMASI

Lübnan'ın kararı, Orta Doğu'nun diğer ülkelerinde idam cezasına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Ürdün, haziran ayında 2017'den bu yana ilk infazlarını gerçekleştirerek idam cezasını yeniden uygulamaya başladı. İsrail'de ise parlamento, idam cezasının uygulanabileceği koşulların genişletilmesine olanak sağlayan bir düzenlemeyi kabul etti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de İran'daki infazların artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Türk, 19 Mart'tan bu yana İran'da ulusal güvenlikle bağlantılı suçlamalar kapsamında en az 56 kişinin idam edildiğini, bunlardan 27'sinin ocak ayında ülke genelinde düzenlenen hükümet karşıtı protestolarla bağlantılı davalar kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

Kaynak: ANKA