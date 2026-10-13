Çin, Myanmar'da dolandırıcılık çetesi Wei ailesinin 3 üst düzey üyesine idam verdi

Çin, Myanmar'da dolandırıcılık çetesi Wei ailesinin 3 üst düzey üyesine idam verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin mahkemeleri, Myanmar'ın kuzeyinde telekomünikasyon dolandırıcılığı ve kumar faaliyetleri yürüten Wei ailesi çetesinin üç üst düzey üyesini idam cezasına çarptırdı. Karara göre çetenin diğer 3 üyesi müebbet hapse, 55 sanık ise 3 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapse mahkum edildi.
FUZHOU, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin, Myanmar'ın kuzeyinde telekomünikasyon dolandırıcılığı ve kumar gibi suç faaliyetleri yürüten Wei ailesi liderliğindeki çetenin üç üst düzey üyesini idam cezasına çarptırdı.
Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde bulunan Quanzhou Orta Halk Mahkemesi ve Nan'an Halk Mahkemesi tarafından salı günü açıklanan kararlara göre, çetenin diğer 3 üyesi müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 55 sanık ise 3 yıl 3 aydan 24 yıla kadar değişen hapis cezalarına mahkum edildi.
Kaynak: Xinhua