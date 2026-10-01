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Nijerya'nın Plateau eyaletinde Bağımsızlık Günü'nde 130 mahkum affedildi

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Nijerya'nın Plateau eyaletinde 1 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla 130 mahkum affedildi. Vali Caleb Mutfwang, çoğu adi suçlardan mahkum 130 kişi için af çıkarıldığını, idam cezasına çarptırılmış 4 mahkumun cezasının müebbet hapse indirildiğini açıkladı.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde "1 Ekim Bağımsızlık Günü" dolayısıyla 130 mahkum affedildi.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, yaptığı açıklamada, Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde eyalette çoğu adi suçlardan mahkum 130 kişi için af çıkarıldığını belirtti.

Mutfwang, eyalette idam cezasına çarptırılmış 4 mahkumun cezalarının müebbet hapis cezasına indirildiğini ifade etti.

Bağımsızlık yıl dönümünün Nijeryalılar için ülkenin geçirdiği süreci değerlendirmek ve geçmiş liderlerin yaptığı fedakarlıkları onurlandırmak için bir fırsat sunduğunu ifade eden Mutfwang, Nijeryalılara ülkenin kurucu liderlerinin mirasına sahip çıkmaları ve ülkenin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaları çağrısında bulundu.

Nijerya, bağımsızlığının 66. yılını kutluyor.

Kaynak: AA
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