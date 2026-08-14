ABD'de 16 yıl sonra aynı gün üç idam infaz edildi

ABD'de aynı gün için planlanan 3 idam cezasından sonuncusu da Oklahoma ve Tennessee'deki infazların ardından Alabama'da gerçekleştirildi.

ABD'de üç farklı eyalette aynı gün için planlanan idam cezalarının tamamı gerçekleştirildi. Oklahoma'da Carlos Cuesta-Rodriguez ve Tennessee'de Anthony Darrell Hines'ın idam edilmesinin ardından günün son infazı Alabama'da gerçekleştirildi. 42 yaşındaki Jeremy Williams'ın zehirli iğne yöntemiyle idam edilmesiyle ABD'de yaklaşık 16 yıl sonra ilk kez üç mahkumun ölüm cezası aynı gün infaz edilmiş oldu. Oklahoma, Tennessee ve Alabama eyaletlerinde 13 Ağustos için belirlenen üç ayrı infazın aynı güne denk gelmesinin koordineli bir karardan kaynaklanmadığı belirtilirken infazların kısa süre içerisinde peş peşe gerçekleştirilmesi, ülkede idam cezasının uygulanmasında son dönemde yaşanan artışı yeniden gündeme getirdi. ABD'de aynı gün üç idam en son 7 Ocak 2010'da gerçekleştirilmişti.

Son mahkum çocuğa cinsel saldırı suçlusu

İdam edilen Williams, 2021 yılında 5 yaşındaki Kamarie Holland'a cinsel saldırıda bulunmak ve onu öldürmekten aldığı ölüm cezası kapsamında Atmore kentindeki William C. Holman Cezaevi'nde zehirli iğne yöntemiyle idam edildi. Williams'ın yerel saatle 18.16'da öldüğü açıklandı. Williams, yargılama sürecinde suçunu kabul etmiş ve idam cezasının uygulanmasını istemişti. Temyiz sürecindeki bazı haklarından da vazgeçen Williams'ın infazına Alabama Valisi Kay Ivey müdahale etmedi.

Oklahoma ve Tennessee'deki idam cezaları da aynı gün infaz edildi

Oklahoma eyaletinde ise 70 yaşındaki Carlos Cuesta-Rodriguez, McAlester kentindeki Oklahoma Eyalet Cezaevi'nde zehirli iğne yöntemiyle idam edildi. Cuesta-Rodriguez, 2003 yılında Oklahoma City'de birlikte yaşadığı kız arkadaşı Olimpia Fisher'ı silahla öldürmekten suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Tennessee eyaletinde de 66 yaşındaki Anthony Darrell Hines'ın ölüm cezası zehirli iğne yöntemiyle infaz edildi. Hines, 1985 yılında motel çalışanı Catherine Jean Jenkins'i öldürmekten suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırılmıştı. Oklahoma ve Tennessee'deki infazlar yaklaşık 30 dakika arayla gerçekleştirildi.

Aynı gün 3 idam en son 2010'da gerçekleştirilmişti

Üç infazın aynı güne denk gelmesi, ABD'de son derece nadir görülen bir durum olarak kayıtlara geçti. ABD'de üç mahkumun aynı gün idam edildiği son tarih 7 Ocak 2010 olmuştu. O gün Louisiana, Ohio ve Texas eyaletlerinde üç mahkumun ölüm cezaları infaz edilmişti. Bu nedenle Oklahoma, Tennessee ve Alabama'da 13 Ağustos 2026'da gerçekleştirilen infazlar, ABD'de 16 yılı aşkın sürenin ardından aynı gün üç idam cezasının da uygulanması açısından bir ilk oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı