Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi

Mısır'da kamuoyunun yakından tanıdığı televizyon sunucusu Sarah Khalifa hakkında görülen uyuşturucu davasında karar çıktı. Kahire Ceza Mahkemesi, Khalifa'nın da aralarında bulunduğu 12 sanığı idam cezasına çarptırdı.

12 SANIĞA İDAM CEZASI

Toplam 28 sanığın yargılandığı davada 12 kişiye idam, 9 kişiye müebbet hapis cezası verilirken 7 sanık beraat etti.

Sanıkların uyuşturucu üretiminde kullanılan maddeleri temin ederek sentetik uyuşturucu üretmek ve ticaretini yapmak amacıyla organize hareket ettikleri belirtildi.

750 KİLODAN FAZLA MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 750 kilogramdan fazla uyuşturucu ve uyuşturucu üretiminde kullanılan ham madde ele geçirildi. İki dairenin de uyuşturucu üretiminde kullanılan laboratuvarlara dönüştürüldüğü bildirildi.

Dosyada sanıklara uyuşturucu üretimi ve ticaretinin yanı sıra ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurma suçlamaları da yöneltildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sarah Khalifa, yargılama sürecinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Ancak mahkeme dosyadaki deliller doğrultusunda 39 yaşındaki sunucu hakkında idam cezasına hükmetti.