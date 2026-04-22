İran, Mossad'la iş birliği yapan kritik ismi idam etti

İran’da İsrail istihbaratı Mossad ile iş birliği yaptığı iddia edilen bir kişi idam edildi. Yargıya bağlı Mizan Haber Ajansı, kararın çarşamba günü infaz edildiğini duyurdu.

“GENİŞ ÇAPLI İŞ BİRLİĞİ” SUÇLAMASI

Habere göre Mehdi Farid’in, Mossad ile “geniş kapsamlı iş birliği” içinde olduğu öne sürüldü. Farid’in ayrıca ülkenin hassas kurumlarından birinde sivil savunma komitesinde yönetici pozisyonunda görev yaptığı belirtildi.

YARGITAY ONAYLADI, CEZA İNFAZ EDİLDİ

Mizan’ın aktardığına göre, Farid hakkında verilen idam cezası Yüksek Mahkeme tarafından onandı. Kararın kesinleşmesinin ardından infaz gerçekleştirildi.

GERİLİM ORTAMINDA DİKKAT ÇEKEN KARAR

İdam kararı, İran ile İsrail arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi. Tahran yönetimi son yıllarda Mossad bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyonlarını artırmıştı.