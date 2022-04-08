Huzurevi Haberleri - Huzurevi Haber - Haberler

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Huzurevi Haberleri

Huzurevi haber, Huzurevi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Vali Su iftarda huzurevi sakinleriyle buluştu

Vali Su iftarda huzurevi sakinleriyle buluştu

Huzurevi - Dün 12:03
Osmaniye'de şehit aileleri ve gazilere onur yemeği

Osmaniye'de şehit aileleri ve gazilere onur yemeği

Huzurevi - Dün 09:14
HUZUR EVİ VE YAŞAM EVLERİ PROJESİNDE SONA GELİNDİ

HUZUR EVİ VE YAŞAM EVLERİ PROJESİNDE SONA GELİNDİ

Huzurevi - 06.04.2022
Nisa bebek ödü mü? Nisa bebek olayı nedir?

Nisa bebek ödü mü? Nisa bebek olayı nedir?

Huzurevi - 05.04.2022
Son Dakika: Annesi tarafından boş araziye terk edilen 3 aylık Nisa bebek hayatını kaybetti

Son Dakika: Annesi tarafından boş araziye terk edilen 3 aylık Nisa bebek hayatını kaybetti

Huzurevi - 05.04.2022
Türkiye'nin gönlüne kazınan Nisa bebek, nüfus kayıtlarında Ebrar Nil

Türkiye'nin gönlüne kazınan Nisa bebek, nüfus kayıtlarında Ebrar Nil

Huzurevi - 05.04.2022
Son dakika haber... Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında

Son dakika haber... Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında

Huzurevi - 05.04.2022
Beyin ölümü gerçekleşen Nisa bebeğin annesi tarafından sokağa bırakılışı güvenlik kamerasında

Beyin ölümü gerçekleşen Nisa bebeğin annesi tarafından sokağa bırakılışı güvenlik kamerasında

Huzurevi - 05.04.2022
Sağlık çalışanının süt anneliğini yaptığı bebeği boş araziye bırakan biyolojik anne gözaltında

Sağlık çalışanının süt anneliğini yaptığı bebeği boş araziye bırakan biyolojik anne gözaltında

Huzurevi - 05.04.2022
NİSA BEBEK YOĞUN BAKIMDA ONU TERK EDEN ANNE GÖZALTINDA

NİSA BEBEK YOĞUN BAKIMDA ONU TERK EDEN ANNE GÖZALTINDA

Huzurevi - 05.04.2022
/kadının fotoğraflarıyla yeniden// Nisa bebek yoğun bakımda onu terk eden anne gözaltında

/kadının fotoğraflarıyla yeniden// Nisa bebek yoğun bakımda onu terk eden anne gözaltında

Huzurevi - 05.04.2022
(KADININ GÖRÜNTÜSÜYLE)  NİSA BEBEK YOĞUN BAKIMDA ONU TERK EDEN ANNE GÖZALTINDA

(KADININ GÖRÜNTÜSÜYLE)  NİSA BEBEK YOĞUN BAKIMDA ONU TERK EDEN ANNE GÖZALTINDA

Huzurevi - 05.04.2022
Son dakika haberleri: NİSA BEBEK YOĞUN BAKIMDA ONU TERK EDEN ANNE GÖZALTINDA

Son dakika haberleri: NİSA BEBEK YOĞUN BAKIMDA ONU TERK EDEN ANNE GÖZALTINDA

Huzurevi - 05.04.2022
Nisa bebek yoğun bakımda onu terk eden anne gözaltında

Nisa bebek yoğun bakımda onu terk eden anne gözaltında

Huzurevi - 05.04.2022

Son Dakika: Annesi tarafından boş araziye terk edilen 3 aylık Nisa bebek hayatını kaybetti
Nisa bebeğin annesi gözaltında! Yavrusunu terk ettikten sonra fuhuş yaptığı iddia edildi

Nisa bebeğin annesi gözaltında! Yavrusunu terk ettikten sonra fuhuş yaptığı iddia edildi

Huzurevi - 05.04.2022
Yaşlılar, engelli ve yetim çocuklara ramazan yardımı yapıldı

Yaşlılar, engelli ve yetim çocuklara ramazan yardımı yapıldı

Huzurevi - 04.04.2022
Marmaris Huzurevi'nde her gün iftar yemeği veriliyor

Marmaris Huzurevi'nde her gün iftar yemeği veriliyor

Huzurevi - 04.04.2022
Karaman'dan kısa kısa

Karaman'dan kısa kısa

Huzurevi - 04.04.2022
Son dakika haber... Bilecik'te bir günde 6 ayrı yangın çıktı

Son dakika haber... Bilecik'te bir günde 6 ayrı yangın çıktı

Huzurevi - 03.04.2022
Gözleri görmeyen huzurevi sakini ahşapları oyarak şekil veriyor

Gözleri görmeyen huzurevi sakini ahşapları oyarak şekil veriyor

Huzurevi - 03.04.2022
Huzurevinde budadığı ağaç dallarını bastona dönüştürüyor

Huzurevinde budadığı ağaç dallarını bastona dönüştürüyor

Huzurevi - 02.04.2022
Marmaris Belediyesi, Ramazan'da halkın yanında

Marmaris Belediyesi, Ramazan'da halkın yanında

Huzurevi - 01.04.2022
Huzurevi sakinlerine çiğ köfteli eğlence

Huzurevi sakinlerine çiğ köfteli eğlence

Huzurevi - 01.04.2022
Türkiye Aile Yapısı Araştırması (2)

Türkiye Aile Yapısı Araştırması (2)

Huzurevi - 01.04.2022
Üniversiteli öğrencilerden huzur evi sakinlerine anlamı ziyaret

Üniversiteli öğrencilerden huzur evi sakinlerine anlamı ziyaret

Huzurevi - 31.03.2022
Yıldırım'da bir günde 3 bin 500 kişiye eğitim

Yıldırım'da bir günde 3 bin 500 kişiye eğitim

Huzurevi - 29.03.2022
KURTULMUŞ, BURSA'DA ENGELLİ BAKIM MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI

KURTULMUŞ, BURSA'DA ENGELLİ BAKIM MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI

Huzurevi - 27.03.2022
Türkiye'nin en büyük sosyal projesinde tarihi gün

Türkiye'nin en büyük sosyal projesinde tarihi gün

Huzurevi - 27.03.2022
Karapınar'da öğrencilerden huzurevine ziyaret

Karapınar'da öğrencilerden huzurevine ziyaret

Huzurevi - 26.03.2022
Malkara'dan kısa kısa

Malkara'dan kısa kısa

Huzurevi - 26.03.2022
Muğla'da huzurevi sakinleri için temsili Yörük düğünü yapıldı

Muğla'da huzurevi sakinleri için temsili Yörük düğünü yapıldı

Huzurevi - 25.03.2022
Hatay'da doktorlardan huzurevine ziyareti

Hatay'da doktorlardan huzurevine ziyareti

Huzurevi - 25.03.2022
Bartın Üniversitesinden 'Yaşlılara Saygı Haftası'nda anlamlı etkinlik

Bartın Üniversitesinden 'Yaşlılara Saygı Haftası'nda anlamlı etkinlik

Huzurevi - 25.03.2022
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'dan huzurevine ziyaret

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'dan huzurevine ziyaret

Huzurevi - 25.03.2022
İl Başkanı Yıldırım, Huzurevi sakinlerinin hayır dualarını aldı

İl Başkanı Yıldırım, Huzurevi sakinlerinin hayır dualarını aldı

Huzurevi - 25.03.2022
Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar Haftası'nı kutladı

Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar Haftası'nı kutladı

Huzurevi - 25.03.2022
Keçiören'de huzurevinde moral eğlencesi

Keçiören'de huzurevinde moral eğlencesi

Huzurevi - 25.03.2022
Huzurevi sakinleri misafirlerini ağırladı

Huzurevi sakinleri misafirlerini ağırladı

Huzurevi - 25.03.2022
Malatya'ya yeni Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi

Malatya'ya yeni Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi

Huzurevi - 25.03.2022
Başkan Tekin, Huzurevi'nde yaşlılarla bir araya geldi

Başkan Tekin, Huzurevi'nde yaşlılarla bir araya geldi

Huzurevi - 25.03.2022
Osmaniye Valisi Yılmaz'dan huzurevi ziyareti

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan huzurevi ziyareti

Huzurevi - 24.03.2022
Vali Bilmez yaşlılarla bir araya geldi

Vali Bilmez yaşlılarla bir araya geldi

Huzurevi - 24.03.2022
Yaşlılar doyasıya eğlendi

Yaşlılar doyasıya eğlendi

Huzurevi - 24.03.2022
Keçiören Belediyesinden huzurevi sakinlerine moral etkinliği

Keçiören Belediyesinden huzurevi sakinlerine moral etkinliği

Huzurevi - 24.03.2022
Edirne'de huzurevi sakinleri eğlence dolu bir gün geçirdi

Edirne'de huzurevi sakinleri eğlence dolu bir gün geçirdi

Huzurevi - 24.03.2022
Huzurevi sakinlerinden Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

Huzurevi sakinlerinden Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

Huzurevi - 24.03.2022
Yaşlılar Haftası bocce turnuvası sona erdi

Yaşlılar Haftası bocce turnuvası sona erdi

Huzurevi - 24.03.2022
Unutamayacakları bir gün geçirdiler

Unutamayacakları bir gün geçirdiler

Huzurevi - 24.03.2022
Düzce'de huzurevi sakinleri tiyatro ve sporla sosyalleşiyor

Düzce'de huzurevi sakinleri tiyatro ve sporla sosyalleşiyor

Huzurevi - 24.03.2022
Pursaklarlı gençler büyüklerini unutmadı

Pursaklarlı gençler büyüklerini unutmadı

Huzurevi - 24.03.2022
Huzurevi sakinleri vosvoslarla şehir turu yaptı

Huzurevi sakinleri vosvoslarla şehir turu yaptı

Huzurevi - 24.03.2022
AYBÜ'de 'Yaşlılara Saygı Haftası' etkinliği

AYBÜ'de 'Yaşlılara Saygı Haftası' etkinliği

Huzurevi - 23.03.2022
Curling takımı, Yaşlılar Haftası'nda huzurevi sakinleri ile yarıştı

Curling takımı, Yaşlılar Haftası'nda huzurevi sakinleri ile yarıştı

Huzurevi - 23.03.2022
Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokundu

Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokundu

Huzurevi - 23.03.2022
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Şu ana kadar 3 milyon 400 bin kadın KADES uygulamasını indirdi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar 3 milyon 400 bin kadın KADES uygulamasını indirdi"

Huzurevi - 23.03.2022
Huzurevi sakinleri vosvoslarla şehir turu yaptı

Huzurevi sakinleri vosvoslarla şehir turu yaptı

Huzurevi - 23.03.2022
Manisa Büyükşehir'den Yaşlılar Haftası'na Özel Etkinlik

Manisa Büyükşehir'den Yaşlılar Haftası'na Özel Etkinlik

Huzurevi - 23.03.2022
Elazığ Valisi Toraman yaşlılarla bir araya geldi

Elazığ Valisi Toraman yaşlılarla bir araya geldi

Huzurevi - 23.03.2022
Yaşlılar ve down sendromlu çocukların bocce mücadelesi

Yaşlılar ve down sendromlu çocukların bocce mücadelesi

Huzurevi - 23.03.2022
Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa

Huzurevi - 23.03.2022
Başkan Taban'dan huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret

Başkan Taban'dan huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret

Huzurevi - 23.03.2022
Başkan Sandıkçı: 'Yaşlılara saygı bir gün değil, bir ömür olmalı'

Başkan Sandıkçı: "Yaşlılara saygı bir gün değil, bir ömür olmalı"

Huzurevi - 23.03.2022
Huzurevi sakinleri bocce ile eğlendi

Huzurevi sakinleri bocce ile eğlendi

Huzurevi - 23.03.2022
Aksaray'da jandarma ekiplerinden huzurevine ziyaret

Aksaray'da jandarma ekiplerinden huzurevine ziyaret

Huzurevi - 23.03.2022
Düzce'de huzurevi sakinleri, kurum müdürleri ve gazetecilerle bocce oynadı

Düzce'de huzurevi sakinleri, kurum müdürleri ve gazetecilerle bocce oynadı

Huzurevi - 23.03.2022
Kırklareli Valisi Bilgin 102 yaşındaki Fatma Kılıçarslan'ı ziyaret etti

Kırklareli Valisi Bilgin 102 yaşındaki Fatma Kılıçarslan'ı ziyaret etti

Huzurevi - 23.03.2022
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı

Huzurevi - 23.03.2022
Erbaş: 'Başkanlığımız, şiddetin olmadığı bir gelecek inşa etmek için çalışmalarına devam etmektedir'

Erbaş: "Başkanlığımız, şiddetin olmadığı bir gelecek inşa etmek için çalışmalarına devam etmektedir"

Huzurevi - 23.03.2022
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı

Huzurevi - 23.03.2022
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı

Huzurevi - 23.03.2022
Vali Kocabıyık; 'Yaşlılarımızın huzurlu yaşamasını sağlamak hepimizin görevidir'

Vali Kocabıyık; "Yaşlılarımızın huzurlu yaşamasını sağlamak hepimizin görevidir"

Huzurevi - 23.03.2022
Bakan Özer: '(Kadına karşı şiddet) Küresel ölçekte bir insanlık sorunu olarak önümüzde duruyor'

Bakan Özer: "(Kadına karşı şiddet) Küresel ölçekte bir insanlık sorunu olarak önümüzde duruyor"

Huzurevi - 23.03.2022
Yaşlılar ve gençlerin renkli curling müsabakası

Yaşlılar ve gençlerin renkli curling müsabakası

Huzurevi - 23.03.2022
Kimi duygulandı kimi eğlendi

Kimi duygulandı kimi eğlendi

Huzurevi - 23.03.2022
Almanya'da Covid-19 alarmı: 283 bin vaka

Almanya'da Covid-19 alarmı: 283 bin vaka

Huzurevi - 23.03.2022
GÜNDEM / 23 Mart 2022

GÜNDEM / 23 Mart 2022

Huzurevi - 23.03.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mart 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mart 2022

Huzurevi - 22.03.2022
Battalgazi Belediyesinden huzurevi sakinlerine özel program

Battalgazi Belediyesinden huzurevi sakinlerine özel program

Huzurevi - 22.03.2022
Yozgat'ta Yaşlılar Haftası kutlandı

Yozgat'ta Yaşlılar Haftası kutlandı

Huzurevi - 22.03.2022
Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa

Huzurevi - 22.03.2022
Huzurevi sakinlerinin eğlence dolu günü

Huzurevi sakinlerinin eğlence dolu günü

Huzurevi - 22.03.2022
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Huzurevi - 22.03.2022
Başkan Atabay, Didim Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Atabay, Didim Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi

Huzurevi - 22.03.2022
Karaman Valisi Alpaslan Işık, huzurevi ziyareti

Karaman Valisi Alpaslan Işık, huzurevi ziyareti

Huzurevi - 22.03.2022
Son dakika haber | Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı huzurevini ziyaret etti

Son dakika haber | Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı huzurevini ziyaret etti

Huzurevi - 22.03.2022
Başkan Oktay ulu çınarları unutmadı

Başkan Oktay ulu çınarları unutmadı

Huzurevi - 21.03.2022
Kaymakam Nayman ve Başkan Özdemir'den huzurevi ziyareti

Kaymakam Nayman ve Başkan Özdemir'den huzurevi ziyareti

Huzurevi - 21.03.2022
Almanya'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Almanya'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Huzurevi - 21.03.2022
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılar Haftası etkinliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılar Haftası etkinliği

Huzurevi - 21.03.2022
Başkan Yücel yaşlıları yemekte ağırladı

Başkan Yücel yaşlıları yemekte ağırladı

Huzurevi - 19.03.2022
Kırşehir'de AFAD'dan afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi

Kırşehir'de AFAD'dan afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi

Huzurevi - 19.03.2022
Huzurevi sakinleri spor ve sanatla günlerini dolu dolu geçiriyor

Huzurevi sakinleri spor ve sanatla günlerini dolu dolu geçiriyor

Huzurevi - 18.03.2022
Devlet huzurevleri 14 bin 535 'çınar'ın yuvası oldu

Devlet huzurevleri 14 bin 535 "çınar"ın yuvası oldu

Huzurevi - 18.03.2022
Büyükkılıç: 'Yaşlılarımız sadece saygı değil, sevgiye de layıktır'

Büyükkılıç: "Yaşlılarımız sadece saygı değil, sevgiye de layıktır"

Huzurevi - 18.03.2022
Yaşlılar Haftası münasebetiyle bocce turnuvası düzenlendi

Yaşlılar Haftası münasebetiyle bocce turnuvası düzenlendi

Huzurevi - 16.03.2022
Huzurevinde kalan yaşlılar el işleri yaparak vakit geçiriyor

Huzurevinde kalan yaşlılar el işleri yaparak vakit geçiriyor

Huzurevi - 15.03.2022
Lübnan'da Yunus Emre Türk Kültür Merkezinden 'ebru sanatı' etkinliği

Lübnan'da Yunus Emre Türk Kültür Merkezinden "ebru sanatı" etkinliği

Huzurevi - 14.03.2022
Beyaz Melek filmi! Beyaz Melek konusu nedir? Beyaz Melek oyuncuları kimdir?

Beyaz Melek filmi! Beyaz Melek konusu nedir? Beyaz Melek oyuncuları kimdir?

Huzurevi - 07.02.2021
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