Huzurevi Haberleri - Huzurevi Haber - Haberler

Huzurevi Haberleri
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Son Dakika: Annesi tarafından boş araziye terk edilen 3 aylık Nisa bebek hayatını kaybetti
Son dakika haber... Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında
Beyin ölümü gerçekleşen Nisa bebeğin annesi tarafından sokağa bırakılışı güvenlik kamerasında
Sağlık çalışanının süt anneliğini yaptığı bebeği boş araziye bırakan biyolojik anne gözaltında
/kadının fotoğraflarıyla yeniden// Nisa bebek yoğun bakımda onu terk eden anne gözaltında
Nisa bebeğin annesi gözaltında! Yavrusunu terk ettikten sonra fuhuş yaptığı iddia edildi
Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar 3 milyon 400 bin kadın KADES uygulamasını indirdi"
Erbaş: "Başkanlığımız, şiddetin olmadığı bir gelecek inşa etmek için çalışmalarına devam etmektedir"
Vali Kocabıyık; "Yaşlılarımızın huzurlu yaşamasını sağlamak hepimizin görevidir"
Bakan Özer: "(Kadına karşı şiddet) Küresel ölçekte bir insanlık sorunu olarak önümüzde duruyor"
Son dakika haber | Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı huzurevini ziyaret etti