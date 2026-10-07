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Niğde Bor'da huzurevi sakinlerine üniversite iş birliğiyle diş taraması yapıldı

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Niğde Bor'da huzurevi sakinlerine üniversite iş birliğiyle diş taraması yapıldı
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Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılara ağız ve diş sağlığı farkındalık programı düzenlendi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi iş birliğiyle yapılan programda sakinlere bilgilendirme ve tarama yapıldı.

Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılara yönelik ağız ve diş sağlığı farkındalık programı düzenlendi. Program kapsamında huzurevi sakinlerine bilgilendirme yapılırken, ağız ve diş sağlığı taramaları da gerçekleştirildi.

"İyilik Var" çalışmaları kapsamında düzenlenen program, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Programda huzurevi sakinlerine ağız ve diş sağlığının korunması, günlük bakım alışkanlıkları ve düzenli kontrollerin önemi hakkında bilgi verildi. Diş Hekimliği Fakültesi ekibi tarafından gerçekleştirilen eğitimde, özellikle ileri yaşlarda ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Bilgilendirmenin ardından huzurevi sakinlerinin ağız ve diş sağlığı taramaları yapıldı. Kontroller sırasında mevcut ağız ve diş sağlığı durumları değerlendirilirken, ihtiyaç duyulan konularda gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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