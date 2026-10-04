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Bayburt Valisi Eldivan, Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

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Bayburt Valisi Eldivan, Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Dünya Yaşlılar Günü'nde Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Huzurevi sakinlerinin gününü kutlayan Eldivan, sağlıklı ve huzurlu ömürler dileyip her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet ederek Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayan Vali Eldivan, her birine sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler diledi.

Hayat tecrübeleriyle topluma yol gösteren büyüklerin gönüllerinde yer almanın ve onlara vefa göstermenin önemine değinen Eldivan, sevgi ve saygıyla her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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