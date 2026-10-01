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Aydın Valisi Varol, Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleriyle buluştu

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Aydın Valisi Varol, Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleriyle buluştu
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette yaşlıların gününü kutlayan Varol, sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ziyaret gerçekleştirildi. Aydın Valisi Dr. Osman Varol, huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Vali Varol, büyüklerin toplum ve aile hayatındaki önemine dikkat çekerek kendilerine duyduğu saygı ve hürmeti ifade etti. Ziyarette huzurevi sakinlerinin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayan Vali Varol, tüm büyükler için sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan paylaşımda "Hayatımıza tecrübeleriyle değer katan başımızın tacı büyüklerimiz, dünümüz ile bugünümüz arasındaki en kıymetli köprüdür. Sevgileriyle hayatımıza sıcaklık, varlıklarıyla ailelerimize ve toplumumuza güç katan tüm büyüklerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice yıllar diliyor, ellerinden öpüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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