Eskişehir'deki huzurevinde yaşlılara 'Kutuda Ne Var?' etkinliği düzenlendi

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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hizmet alan yaşlı bireylerin duyusal algılarını ve bilmekle alakalı becerilerini desteklemek amacıyla "Kutuda Ne Var?" adlı etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında özel olarak hazırlanan kutu içerisine çeşitli nesneler yerleştirildi. Katılımcı yaşlılar, nesneleri görmeden yalnızca dokunma duyularını kullanarak ne olduklarını tahmin etmeye çalıştı. Renkli ve eğlenceli anlara sahne olan çalışmada, yaşlı bireylerin dokunsal algı, dikkat, odaklanma, hafıza ve akıl yürütme becerilerinin desteklenmesi hedeflendi.

El ve parmak hareketlerinin aktif kullanılmasına katkı sağlayan etkinlik ile yaşlıların özgüvenlerinin artırılması ve sosyal etkileşimlerinin güçlendirilmesi amaçlandı. Katılımcıların grup etkinliğine aktif katılım sağladığı ve keyifli vakit geçirdiği program, huzurevi sakinlerinden tam not aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı