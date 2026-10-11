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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, huzurevi sakinleriyle görüştü

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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bilecik Huzurevi’nde çalışmaları ve hizmetleri yerinde inceledi. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen İlhan, büyüklerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi; her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bilecik Huzurevi'nde yürütülen çalışmaları ve sunulan hizmetleri yerinde inceledi.

Huzurevindeki çalışmaları değerlendiren İlhan, huzurevi sakinleriyle de bir araya gelerek hal ve hatırlarını sordu. Büyüklerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen İlhan, sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklama yapan İlhan, "Büyüklerimizin huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri bizim için çok önemli. Huzurevimizde sunulan hizmetleri yerinde değerlendirerek büyüklerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinledik. Onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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