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Kastamonu Vakıflar personeli Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleriyle buluştu

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Kastamonu Vakıflar personeli Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleriyle buluştu
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Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli, Dünya Yaşlılar Günü'nde Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Personel huzurevi sakinleriyle sohbet edip meyve ikram etti; sakinler memnuniyetini dile getirdi.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi ziyareti yaptı.

Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya gelen kurum personeli, yaşlılarla sohbet ederek meyve ikram etti.

Huzurevi sakinleri de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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