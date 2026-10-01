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Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü programı düzenlendi

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Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü programı düzenlendi
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Muğla'daki Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü programı düzenlendi. Vali yardımcıları ve İl Müdürü Mahmut Selçuk, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek günlerini kutladı; hazırlanan pasta birlikte kesildi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevinde bir program düzenlendi.

Programa Muğla Vali Yardımcıları Murat Sarı ve A. Ferhat Özen ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk katıldı. Vali yardımcıları ve İl Müdürü Selçuk, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Vali Yardımcıları Sarı ve Özen ile İl Müdürü Selçuk, yaşlılarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Ziyarette büyüklerin gününü kutlayan heyet, kendilerine iyi dileklerini iletti.

Program kapsamında 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hazırlanan pasta, huzurevi sakinleriyle birlikte kesildi. Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle gerçekleştirilen programda, yaşlı bireylerin toplumdaki değerine ve onların yaşam tecrübelerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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