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Samsun'da huzurevi sakinleri çiçek terapisi etkinliğinde aranjman hazırladı

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Samsun'da huzurevi sakinleri çiçek terapisi etkinliğinde aranjman hazırladı
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Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İyilik Var Milli Gönüllülük Platformu kapsamında huzurevi sakinlerine çiçek terapisi düzenledi. Sakinler kendi aranjmanlarını hazırladı; etkinlikle psikososyal iyilik halleri ve sosyal etkileşimlerinin desteklenmesi hedeflendi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, İyilik Var Milli Gönüllülük Platformu kapsamında düzenlediği çiçek terapisi etkinliğinde huzurevi sakinleri kendi çiçek aranjmanlarını hazırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İyilik Var Milli Gönüllülük Platformu kapsamında huzurevlerinde kalan yaşlı bireylere yönelik çiçek terapisi etkinliği gerçekleştirdi. İl Müdürlüğünün Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi ile Yaşlı Hizmetleri Biriminin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Samsun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere huzurevlerinde kalan büyükler, çiçeklerin renkleri ve kokuları eşliğinde kendi aranjmanlarını hazırladı. Platforma kayıtlı gönüllüler Uzman Klinik Psikolog Merve Yağmurkaya ve florist Burcu Kurubaş'ın katkı sunduğu atölyede, doğayla temasın ve eğitici etkinliklerin bireylerin duygu dünyasıyla ilişkisi ele alındı. Büyükler, çiçekleri bir araya getirerek hem el becerilerini kullanma hem de birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

"Çiçeklerin renkleri duygularımızı ifade etmemize alan açabilir"

Etkinliğe gönüllü olarak katılan Uzman Klinik Psikolog Merve Yağmurkaya, çiçeklerin renklerinin ve doğayla temasın insan psikolojisi üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, "Renkler ve doğayla kurduğumuz temas, duygu dünyamızla bağ kurmamıza yardımcı olabilir. Çiçeklerin renkleri bizlerde farklı duyguları çağrıştırırken, çiçek aranjmanı hazırlamak gibi üretici etkinlikler kendimizi ifade etmemize, el becerilerimizi kullanmamıza ve sosyal etkileşimimizi güçlendirmemize alan açar. Büyüklerimizin kendi çiçeklerini tasarlarken duydukları mutluluğa tanıklık etmek, bu buluşmanın en kıymetli yanlarından biriydi" dedi.

Etkinlikte ayrıca doğanın büyüme ve gelişme döngüsü üzerinden yaşamın farklı evreleri, sabır, değişim ve bireysel farklılıklar üzerine paylaşımlar yapıldı. Çalışmayla huzurevi sakinlerinin psikososyal iyilik hallerinin desteklenmesi ve sosyal etkileşimlerinin artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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