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Edirne Huzurevi'ndeki yaşlılar 10. Geleneksel Edirne Kitap Günleri'ni gezdi

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Edirne Huzurevi'ndeki yaşlılar 10. Geleneksel Edirne Kitap Günleri'ni gezdi
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Edirne Huzurevi'nden hizmet alan yaşlılar 10. Geleneksel Edirne Kitap Günleri'ndeki stantları gezerek kitapları inceledi. AFAD personelince 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeline enkazda arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD personelince 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeline enkazda arama kurtarma eğitimi verildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, komutanlık personeline güvenli hareket, arama teknikleri, kazazede tespiti ve ekip uyumu konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimde hızlı ve doğru müdahalenin önemi vurgulandı.

Yaşlılar kitapları inceledi

Edirne Huzurevinden hizmet alan yaşlılar 10. Geleneksel Edirne Kitap Günleri'ne katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaşlılar Atatürk Kültür Merkezi'nde stantları gezdi.

Kitapları inceleyen yaşlılar, yazarlar ve görevlilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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