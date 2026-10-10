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MHP'li Yılık, 72 kapasiteli Kurşunlu Hafize Ünal Huzurevi'nde sakinlerle sohbet etti

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MHP'li Yılık, 72 kapasiteli Kurşunlu Hafize Ünal Huzurevi'nde sakinlerle sohbet etti
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MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Kurşunlu Hafize Ünal Huzurevi'ni ziyaret ederek sakinlerle sohbet etti ve talep ile önerilerini dinledi. Yılık, tesisin 72 misafir kapasiteli, modern standartlara sahip nitelikli bir bina olduğunu söyledi.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Kurşunlu Hafize Ünal Huzurevi'ni ziyaret etti.

Yılık ve beraberindekiler, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Yılık, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, huzurevinin Kurşunlu Belediye Başkanı Şerafettin Uslu'nun katkılarıyla yapılan modern standartlara sahip nitelikli bir bina olduğunu söyledi.

Tesisin 72 misafir kapasitesine sahip olduğunu belirten Yılık, "Yöneticilerimiz ve huzurevi çalışanlarımız, yaşlılarımıza en iyi hizmeti vermek, büyüklerimizi mutlu ve memnun etmek adına son derece önemli bir vazife üstleniyor. Biraz önce hepsiyle sohbet etme fırsatı bulduk." dedi.

Kurşunlu Belediye Başkanı Şerafettin Uslu da huzurevinin günün şartlarına uygun, modern ve güzel bir tesis olduğunu dile getirerek, "Hizmete açılmasında çok büyük emek verdik. Rahmetli Hayrettin Ünal abimiz burayı ilçemize kazandırdı ve tesisimize merhum annesi Hafize Ünal'ın ismi verildi. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. İnşallah ilçemiz ömür boyu böyle hayırseverlerimizi minnetle hatırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ziyarete Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Çardaklı Belediye Başkanı Şaban Balkış, MHP Çankırı İl Başkanı Fatih Kaya, MHP Merkez İlçe Başkanı Abdullah Pirinç, Ülkü Ocakları İl Başkanı Şükrü Kurt, İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Eker Biçer ile AK Parti, MHP ve Anahtar Parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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