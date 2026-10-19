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Edirne Huzurevi'nde kalan yaşlılara ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi

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Edirne Huzurevi'nde kalan yaşlılara ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi
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Edirne Huzurevi'nde kalan yaşlılara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi iş birliğinde gerçekleştirildi. Sağlık ekibi yaşlıların kontrollerini yapıp şikayetlerini dinledi, ağız bakımının önemi anlatıldı.

Edirne Huzurevi Müdürlüğünde kalan yaşlılara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi iş birliğinde düzenlenen taramada, Uzm. Dt. Şule Nur Öztürk, Dt. Cansu Yaşar ve sağlık teknikeri Merve Kiraz, huzurevi sakinlerinin ağız ve diş kontrollerini yaptı.

Yaşlıların şikayetlerini dinleyen sağlık ekibi, gerekli tedavi ve yönlendirmelerde bulundu.

Tarama kapsamında huzurevi sakinlerine ağız bakımının önemi hakkında bilgi verildi.

Huzurevi sakinleri, sağlık ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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