Bilecik'te Vali Sözer huzurevi sakinleriyle buluştu, pasta kesildi

Bilecik'te huzurevi sakinleri için renkli etkinlik düzenlendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte huzurevi sakinleriyle sohbet edilirken çeşitli oyunlar oynandı, pasta kesildi. Huzurevinde düzenlenen programda Vali Sözer, yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Etkinlik kapsamında huzurevi sakinleriyle birlikte çeşitli oyunlar oynanırken, pasta kesimi de gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda huzurevi sakinleri keyifli vakit geçirdi.

Huzurevi sakinlerinin talep ve temennilerini de dinleyen Sözer, büyüklerin hayat tecrübeleri ve birikimleriyle toplum için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Büyüklerimizle bir arada olmak, onların mutluluğuna ortak olmak bizim için çok kıymetli. Kendilerine sağlık ve huzur diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı