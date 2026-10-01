Edirne'de huzurevi sakinleri ve engelli bireyler Dünya Yaşlılar Günü'nde buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi sakinleri ve engelli bireyleri ağırladı.

Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Edirne ve Uzunköprü'deki huzurevleri ile 80. Yıl Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen misafirlerle bir araya gelen Gencan, katılımcılarla sohbet etti.

Programa İl Başkanı Yücel Balkanlı, Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, belediye meclis üyeleri ile Edirne Barosu Aile, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu temsilcileri de katıldı.

Gencan, tüm büyüklerin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayarak sağlık ve huzur diledi.

Kaynak: AA