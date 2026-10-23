Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Vezirköprü heyeti Ankara'da Kunduz Yağlı Güreşleri için yeni alanı görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vezirköprü heyeti Ankara'da Kunduz Yağlı Güreşleri için yeni alanı görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız ve Belediye Başkanı Murat Gül, Ankara'da Samsun milletvekilleriyle görüştü. Görüşmelerde Vezirköprü-Havza kara yolu, okul yatırımları, huzurevi, sanayi sitesi ve Kunduz Yağlı Güreşleri için yeni alan gibi projeler ele alındı.

Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız ve Belediye Başkanı Murat Gül, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Vezirköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gül ve AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu ile AK Parti Samsun İl Koordinatörü ve Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'ı ziyaret etti.

Görüşmelerde Vezirköprü-Havza kara yolu, yeni okul yatırımları, mesleki eğitim merkezi, huzurevi, yeni küçük sanayi sitesi, açık cezaevi ve Kunduz Kamp Eğitim Merkezine yönelik projeler ele alındı.

Kunduz bölgesinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve Kunduz Yağlı Güreşleri için yeni bir güreş alanı oluşturulması konuları da görüşmelerde gündeme geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Gül, ilçenin geleceğini ilgilendiren yatırım ve projeleri milletvekilleriyle istişare ettiklerini belirterek, "Vezirköprü'nün kalkınması ve vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla milletvekilleri, teşkilat ve kurumlarla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Desteklerinden dolayı milletvekillerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Şişli Kurtuluş’ta taksiciyle tartışan kadın aracın üstüne çıktı: O anlar kamerada

Ne yaptıysa ikna edemedi! Kadın müşteri taksiciyi çileden çıkardı

MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı

Yüz kızartıcı suçtan tutuklama! Aralarında eski okul müdürleri de var
Beşiktaş'ta sakatlık: Oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ta korkutan sakatlık
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor

Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk dolu mesaj: Oy kurban olduğum

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e: Oy kurban olduğum
Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: Gitmemeliydi ama gitti

Evlat acısı yaşayan ünlü manken: Pars gitmemeliydi
Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi

Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi! Hepsi tutuklandı
Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı

Polis memuru ölü bulduğu adamın evine çöktü