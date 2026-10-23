Vezirköprü heyeti Ankara'da Kunduz Yağlı Güreşleri için yeni alanı görüştü

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Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız ve Belediye Başkanı Murat Gül, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Vezirköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gül ve AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu ile AK Parti Samsun İl Koordinatörü ve Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'ı ziyaret etti.

Görüşmelerde Vezirköprü-Havza kara yolu, yeni okul yatırımları, mesleki eğitim merkezi, huzurevi, yeni küçük sanayi sitesi, açık cezaevi ve Kunduz Kamp Eğitim Merkezine yönelik projeler ele alındı.

Kunduz bölgesinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve Kunduz Yağlı Güreşleri için yeni bir güreş alanı oluşturulması konuları da görüşmelerde gündeme geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Gül, ilçenin geleceğini ilgilendiren yatırım ve projeleri milletvekilleriyle istişare ettiklerini belirterek, "Vezirköprü'nün kalkınması ve vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla milletvekilleri, teşkilat ve kurumlarla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Desteklerinden dolayı milletvekillerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA