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Yozgat ve Niğde'de yaşlılar ile gençler Dünya Yaşlılar Günü için yürüdü

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Yozgat ve Niğde'de yaşlılar ile gençler Dünya Yaşlılar Günü için yürüdü
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Yozgat ve Niğde'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Yozgat'ta huzurevi sakinleri ve öğrenciler Cumhuriyet Meydanı'na, Niğde'de katılımcılar Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü.

Yozgat ve Niğde'de "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Alparslan Türkeş Huzurevi sakinleri, lise ve ortaokul öğrencileriyle otogar mevkisinde bir araya geldi.

Katılımcılar, buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Alp, burada yaptığı açıklamada, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hayatın her alanında iz bırakan, topluma değer katan ve rehberlik eden ulu çınarlarla bir araya gelmekten onur duyduklarını söyledi.

Alp, toplumdaki yaşlılık algısını değiştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda sağlıklı ve aktif yaşlanmayı desteklediklerini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan da sağlıklı yaşlanmanın giderek önem kazandığını ve bu tür etkinliklerle toplumda sağlıklı yaş alma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Niğde

Niğde'de Dışarı Cami önünde başlayan yürüyüş, Ömer Halisdemir Meydanı'nda sona erdi.

Gençleri ve yaşlıları buluşturan etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Soner Divli, insanın daha önce aynı yollardan geçmiş kişilerden bilgi edinmek istediğini ve büyüklerin hayat yolculuğunda önemli bir rehber olduğunu söyledi.

Divli, "Bu yolun zorluklarını, yokuşlarını, köşelerini ve dönemeçlerini en iyi bilenler onlardır." dedi.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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