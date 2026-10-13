Bilecik Huzurevi'nde denetim yapıldı, yemekhane ve depolar incelendi

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Bilecik'te huzurevinde denetim gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından planlanan denetimler kapsamında, İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman tarafından Bilecik Huzurevi Müdürlüğünde incelemelerde bulunuldu. Denetimde, huzurevi sakinlerinin yemeklerinin hazırlandığı yemekhane ile gıda ve erzakların muhafaza edildiği depolar incelendi. Birimlerin işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Kuruluşlarımızda hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Huzurevimizde kalan büyüklerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı, güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri bizim için önceliklidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı