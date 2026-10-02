Türk Kızılay gönüllüleri, Dünya Yaşlılar Günü'nde Mersin'deki huzurevini ziyaret etti

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Mersin'de Türk Kızılayın genç gönüllüleri "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Türk Kızılayın açıklamasına göre, İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı, kurum yöneticileri ve gönüllülerin katılımıyla Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Yaşlılarla bir araya gelen gönüllüler, sohbet etti, onlara hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: AA