Türk Kızılay gönüllüleri, Dünya Yaşlılar Günü'nde Mersin'deki huzurevini ziyaret etti

Türk Kızılay gönüllüleri, Dünya Yaşlılar Günü'nde Mersin'deki huzurevini ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Kızılayın genç gönüllüleri, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Mersin'deki Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi'ni ziyaret etti. İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı, kurum yöneticileri ve gönüllülerin katıldığı ziyarette yaşlılarla sohbet edildi ve hediye takdim edildi.
Mersin'de Türk Kızılayın genç gönüllüleri "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.
Türk Kızılayın açıklamasına göre, İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı, kurum yöneticileri ve gönüllülerin katılımıyla Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Yaşlılarla bir araya gelen gönüllüler, sohbet etti, onlara hediye takdiminde bulundu.
Kaynak: AA